علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در نهضت جان‌فدایی اظهار کرد: رمز اقتدار ملت ایران، وحدت، تعامل و پیوند ناگسستنی مردم با یکدیگر است؛ پیوندی که به پشتوانه‌ای مهم برای عزت و سربلندی کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به پیوند نهضت جان‌فدایی با فرمان تاریخی امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج بیست‌میلیونی افزود: امروز نیز اعلام آمادگی گسترده مردم برای دفاع از ایران، نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب، فراتر از یک ثبت‌نام ساده و بیانگر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، غیرت ملی و باورهای اعتقادی جامعه است.

باقری با بیان اینکه ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی با وحدت و حضور خود معادلات دشمنان را برهم زده است، تصریح کرد: اقشار مختلف مردم، از جوانان و نوجوانان تا نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجیان و اعضای هیئات مذهبی، در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با یادآوری رشادت‌های نوجوانان دوران دفاع مقدس گفت: همان روحیه ایثار و فداکاری که در میان رزمندگان نوجوان با سربندهای «یا زهرا»، «یا حسین» و «یا مهدی» جلوه‌گر بود، باید در نسل جدید نیز تقویت و نهادینه شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ادامه داد: تهدیدها و فشارهای نظامی با هدف تضعیف اراده مردم صورت می‌گیرد، اما ایمان، همبستگی و روحیه مقاومت از سرمایه‌های مهم ملت ایران در مواجهه با تهدیدهاست.

مکتب عاشورا؛ مبنای فرهنگ مقاومت

باقری با تأکید بر ریشه‌های اعتقادی فرهنگ مقاومت اظهار کرد: ملت ایران از مکتب سیدالشهدا(ع) آموخته است که در مسیر حق‌طلبی و مقابله با ظلم، عزت و آزادگی را سرلوحه رفتار خود قرار دهد.

وی افزود: ایثار، مجاهدت، مقاومت و توکل به خداوند از ارزش‌هایی است که در فرهنگ عاشورا جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند در تقویت روحیه همبستگی و ایستادگی جامعه مؤثر باشد.

هیئات مذهبی؛ از روضه‌های خانگی تا جهاد تبیین

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران با اشاره به نقش تاریخی مجالس مذهبی در پاسداری از ولایت گفت: سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از حق و روشنگری درباره جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، الگویی ماندگار برای فعالیت‌های فرهنگی و اعتقادی هیئات مذهبی است.

وی تأکید کرد: روضه‌های خانگی و هیئات مذهبی نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شوند، بلکه باید زمینه‌ساز معرفت‌افزایی، بصیرت‌بخشی، تبیین مسائل روز و تربیت نسلی مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر باشند.

باقری با اشاره به شعار محوری هیئات مذهبی در سال جاری با عنوان «ما در خیمه حسینیم؛ خون‌خواه و جان‌فدا» افزود: هیئات مذهبی از پیشگامان نهضت جان‌فدایی هستند و در شرایط کنونی نیز می‌توانند با تقویت جهاد تبیین، پاسداری از هویت دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی، نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم اظهار کرد: مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند و مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار نباید بهانه‌ای برای غفلت از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین بر ضرورت تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: صیانت از ارزش‌های دینی و ارتقای سلامت فرهنگی جامعه، مسئولیتی همگانی است که باید از خانواده آغاز شود و با مشارکت واحساس مسئولیت اجتماعی استمرار یابد.