ادعای فرستاده آمریکا: واشنگتن به دنبال توافق صلح با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور این کشور در امور سوریه و عراق، مدعی شد واشنگتن در پی دستیابی به توافقی مسالمت‌آمیز با ایران است و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان آمادگی مذاکره با تهران را دارد.

باراک که روز سه‌شنبه در مجمع امنیت جهانی در دوحه قطر سخن می‌گفت بدون اشاره به نقض عهدهای آمریکا حین مذاکرات، بی‌اعتمادی میان آمریکا و ایران را یکی از موانع اصلی پیشرفت مذاکرات دانست و گفت تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری قطر، عمان، پاکستان و سوئیس برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد.

وی پیشنهاد کرد نسخه اصلاح‌شده تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند مبنایی برای از سرگیری مذاکرات باشد. به گفته او، این توافق می‌تواند شامل آتش‌بس، بازگشایی مسیرهای دریایی و اقداماتی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران باشد.

فرستاده آمریکا همچنین اذعان کرد آینده سیاسی ایران باید به دست مردم این کشور تعیین شود، نه از طریق تغییر حکومت تحمیلی از خارج.

باراک با اشاره به سابقه مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه گفت تلاش برای تغییر رهبران و حکومت‌ها بارها اشتباه از آب درآمده است. او مدعی شد آمریکا در منطقه گسترده خاورمیانه در ۲۳ مورد برای تغییر حکومت‌ها مداخله کرده، اما این اقدامات نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اشتباه بوده است، گفت: «نمی‌دانم اشتباه بوده است یا نه.»

باراک ادعا کرد هدف اولیه دولت ترامپ از آغاز عملیات نظامی علیه ایران در ۲۸ فوریه، مقابله با آنچه واشنگتن تهدید هسته‌ای قریب‌الوقوع می‌دانست، بوده است نه تغییر حکومت ایران.

او با اشاره به پیامدهای ناخواسته جنگ در منطقه و فراتر از آن، تأکید کرد دولت آمریکا خواهان ادامه این درگیری نیست و وضعیت ناشی از جنگ را «وحشتناک» توصیف کرد.