به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی در گفتگویی با اشاره به جزئیات اجرای طرح «تورم صفر» اظهار کرد: این طرح از هفتم مهرماه امسال آغاز شده و تا هفتم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. در چارچوب این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت به شهروندان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه میادین میوه و تره‌بار بیشتری به این طرح اضافه خواهند شد، افزود: امیدواریم در هفته‌های آینده، تعداد قابل توجهی از میادین، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران، به طرح «تورم صفر» بپیوندند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به استقبال شهروندان از این طرح گفت: تاکنون استقبال مناسبی از طرح صورت گرفته و در غرفه‌های میادین منتخب، عرضه کالاها ادامه دارد. به گفته وی، در تأمین و عرضه اقلام پیش‌بینی‌شده نیز مشکل خاصی گزارش نشده است.

محمدخانی همچنین از کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی فروشگاه‌های شهروند در راستای حمایت از شهروندان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش قیمت تمام‌شده و ایجاد تفاوت محسوس در قیمت عرضه کالاهای اساسی انجام شده است.

وی در ادامه به فعالیت بازارهای عرضه مستقیم کالا اشاره کرد و افزود: این بازارها قرار است در هفت منطقه تهران راه‌اندازی شوند و در حال حاضر، مناطق ۲، ۱۷ و ۲۰ میزبان این بازارها هستند.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، در این بازارها کالاهایی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و انواع میوه، بدون واسطه و به‌صورت مستقیم از سوی تولیدکنندگان و کشاورزان عرضه می‌شود؛ قیمت برخی از این محصولات نیز از قیمت‌های عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار پایین‌تر است.

محمدخانی در پایان با اشاره به نقش میادین میوه و تره‌بار در تنظیم بازار تأکید کرد: قیمت محصولات در این میادین به‌طور متوسط ۲۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از سایر خرده‌فروشی‌هاست و توسعه این طرح‌ها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها دنبال می‌شود.