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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

محمدخانی: طرح «تورم صفر» تا ۷ فروردین سال آینده اجرا می‌شود

محمدخانی: طرح «تورم صفر» تا ۷ فروردین سال آینده اجرا می‌شود

سخنگوی شهرداری تهران از عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت تا هفتم فروردین سال آینده در قالب طرح «تورم صفر» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی در گفتگویی با اشاره به جزئیات اجرای طرح «تورم صفر» اظهار کرد: این طرح از هفتم مهرماه امسال آغاز شده و تا هفتم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. در چارچوب این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت به شهروندان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه میادین میوه و تره‌بار بیشتری به این طرح اضافه خواهند شد، افزود: امیدواریم در هفته‌های آینده، تعداد قابل توجهی از میادین، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران، به طرح «تورم صفر» بپیوندند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به استقبال شهروندان از این طرح گفت: تاکنون استقبال مناسبی از طرح صورت گرفته و در غرفه‌های میادین منتخب، عرضه کالاها ادامه دارد. به گفته وی، در تأمین و عرضه اقلام پیش‌بینی‌شده نیز مشکل خاصی گزارش نشده است.

محمدخانی همچنین از کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی فروشگاه‌های شهروند در راستای حمایت از شهروندان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش قیمت تمام‌شده و ایجاد تفاوت محسوس در قیمت عرضه کالاهای اساسی انجام شده است.

وی در ادامه به فعالیت بازارهای عرضه مستقیم کالا اشاره کرد و افزود: این بازارها قرار است در هفت منطقه تهران راه‌اندازی شوند و در حال حاضر، مناطق ۲، ۱۷ و ۲۰ میزبان این بازارها هستند.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، در این بازارها کالاهایی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و انواع میوه، بدون واسطه و به‌صورت مستقیم از سوی تولیدکنندگان و کشاورزان عرضه می‌شود؛ قیمت برخی از این محصولات نیز از قیمت‌های عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار پایین‌تر است.

محمدخانی در پایان با اشاره به نقش میادین میوه و تره‌بار در تنظیم بازار تأکید کرد: قیمت محصولات در این میادین به‌طور متوسط ۲۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از سایر خرده‌فروشی‌هاست و توسعه این طرح‌ها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها دنبال می‌شود.

کد مطلب 6984009
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      1 0
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      بالاترین قیمت تورم مگه بالاتر هم راه دارد ببرید
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خدا خیرتون بده، دولت که وظیفه اش هست، هیچ کاری انجام نمی دهد.

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