خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: در هیاهوی روزگار که دشمن از هر سو دندان نشان می‌دهد و تلاش دارد سایه فتنه‌ها را تا پشت پنجره‌ها بکشاند، مردمی ایستاده‌اند که به حکم عقل و شرع، میدان را خالی نکرده‌اند. اینان دریافته‌اند که اگر در میانه میدان حاضر نباشند، غبار ناامنی به حریم امن خانه‌ها نفوذ می‌کند.

شب‌هایی که برای بسیاری، هنگام خواب و استراحت است، برای دل‌سپردگان به نظام مقدس جمهوری اسلامی، فرصتی برای تماشا نور در دل ظلمت است. وقتی استمرار، با عشق پیوند می‌خورد، گذر ایام متمادی هم نمی‌تواند خللی در عزم راسخ یک ملت ایجاد کند. این تجمعات شبانه، ایستگاه خستگی‌ناپذیری جماعتی است که می‌خواهند به عالم نشان دهند روحیه انقلابی، جریانی ریشه‌دار و زنده است که با هیچ طوفان و فشاری، از پای نمی‌نشیند.



حضور در تجمعات مانع رسوخ فتنه‌ها به خانه‌ها می‌شود

حجت‌الاسلام سید محمود جعفری، استادیار شبکه تعلیم و تربیت ادارات خراسان رضوی در گفتگو با مهر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دوران جنگ در سوریه، عراق و لبنان اظهار کرد: در آن زمان رهبر شهید انقلاب فرمودند اگر مسیر جنگ در سوریه و لبنان گرفته نشود، باید در تهران و کرمانشاه با آن درگیر شویم؛ این نکته برای همه ما ملموس و دربردارنده درس‌های مهمی بود.

استادیار شبکه تعلیم و تربیت ادارات خراسان رضوی افزود: امروز در شرایط کنونی جامعه نیز حضور در میدان و خیابان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر ما در خیابان‌ها حضور پیدا نکنیم و جلوی فتنه‌ها را نگیریم، این فتنه‌ها به درب خانه‌های ما رسوب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تجمعات، معیار اتحاد و ایستادگی انسان‌های باایمان در برابر دشمن است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این تجمعات با حضور خود، نشان می‌دهند که پای اعتقادات، ارزش‌ها و حقوق شهدا ایستادگی می‌کنند.

جعفری در ادامه به برکات این حضور اشاره کرد و گفت: بازدارندگی سیاسی و امنیتی، تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی، ایجاد آرامش روانی در جامعه با تبدیل ترس به ایمان، و همچنین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از جمله مزایای این تجمعات است.

استادیار شبکه تعلیم و تربیت ادارات خراسان رضوی این اجتماعات را نوعی عبادت اجتماعی و شعائر الهی دانست و خاطرنشان کرد: این جلسات علاوه بر برکات معنوی فردی، برای جامعه نیز برکات فراوانی به همراه دارد.

وی تأکید کرد: امیدواریم سایه جنگ به‌زودی از کشورمان دور شود؛ با این حال تا زمانی که دستور رهبر عزیزمان بر تداوم حضور است، همه ما پای انقلاب و نظام در میدان و خیابان‌ها خواهیم بود.

مشارکت مردم؛ ستون‌های اصلی نظام در دل شب‌ها

حجت‌الاسلام محمد زنگنه، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبیین ابعاد راهبردی تجمعات شبانه مردم تایباد، اظهار کرد: استمرار این تجمعات برای بیش از ۲۰۰ شب، پیام‌های مهمی را به دشمن و سایه شوم استکبار مخابره می‌کند که نخستین آن «عدم فرسایش و استحکام ساختار» است. دشمن همواره با استراتژی «خستگی دادن» و «تنش‌زایی شبانه» به دنبال ایجاد بی‌حسی در بدنه جامعه است، اما دویست شب تداوم به معنای این است که ما از این فشار نمی‌ترسیم و خسته نمی‌شویم؛ این امر نشان‌دهنده آن است که روحیه انقلابی در تایباد نه یک موج گذرا، بلکه جریانی ریشه‌دار است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تایباد در ادامه افزود: دشمن قصد دارد با ایجاد فضای ناامیدی در تاریکی‌ها، شعله‌های امید را خاموش کند، اما این تجمعات شبانه نشان می‌دهد که «نور قرآن و ولایت» در تاریک‌ترین ساعات شب نیز بر میدان‌ها مسلط است و تاریکی هرگز نمی‌تواند بر شعله‌های ایمان غلبه کند.

وی با بیان اینکه پیام سوم این حضور، «همبستگی و انسجام اجتماعی» است، گفت: این تجمعات ثابت کرد که پیوند میان مردم و ارزش‌های دینی در تایباد شکاف‌پذیر نیست؛ دشمن می‌بیند که تلاش‌ها برای ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت از طریق بحران‌ها، با تبلورِ «تجمع در شب»، با شکست مواجه شده است.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود، افتخار جمهوری اسلامی برای مردم پایکار شهرستان تایباد را تحت عنوان «افتخار ماندگاری در مسیر حق» توصیف کرد و ادامه داد: برای مردم شریف و مؤمن تایباد که در بیش از ۲۰۰ شب، پایداری خود را به نمایش گذاشتند، جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی نیست؛ بلکه «سپر دفاع از هویت اصیل آنان» است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تایباد تصریح کرد: افتخار این مردم در چند محور قابل تبیین است؛ نخست «افتخار رهایی از خودخواهی»؛ در حالی که جهان به سوی فردگرایی و مادی‌گرایی می‌رود، مردم تایباد با حضور در این تجمعات، افتخارِ «ما بودن» را بر «من بودن» ترجیح دادند که این همان شکوهِ امت اسلامی است که در مدل جمهوری اسلامی تجلی یافته است.

وی افزود: محور دوم، «افتخار مشارکت در ساخت تایباد قرآنی» است که مردم با این استمرار، خود را از تماشاگر به «سازنده» تبدیل کردند و با هر شب حضور، حجری از سنگ پایداری را در مسیر تبدیل شدن تایباد به یک قطب قرآنی می‌چینند.

زنگنه «مقام رفیق راه بودن» را سومین افتخار بزرگ برای مردم دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی مردم را از «اتباع» به «مشارکت‌کننده و حامی» ارتقا داده است و مردم تایباد با پایکاری خود ثابت کردند که ستون‌های اصلی این نظام، نه شعار، بلکه همین حضورهای ملموس در میان مردم و در دل شب‌هاست.

تداوم ۲۰۰ شب حضور مردم در خیابان‌ها نشان‌دهنده وفاداری به نظام و رهبری

حجت‌الاسلام علی ذوقی چنار، مدیر اداره تبلیغات اسلامی کلات در گفتگو با مهر، با بیان اینکه این تجمعات و حضور مستمر مردم اولین و مهم‌ترین مطلبی که به داخل و خارج از کشور مخابره می‌کند، پایبندی مردم به نظام و انقلاب است، اظهار کرد: این حضور نشان‌دهنده وفاداری به خون شهیدان و بیعت با رهبر معظم انقلاب است و مردم همچنان پشتیبان نظام و ولایت فقیه هستند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی کلات، یکی دیگر از برکات این حضور را انسجام روزافزون بین مردم دانست و گفت: نکته قابل توجه در این تجمعات، شکوفایی استعدادهایی بود که تا پیش از این ناشناخته بودند. افراد بسیاری از جمله دانش‌آموزان و مردم عادی که در روستاها یا محلات خود شاعر یا هنرمند بودند، در بستر همین تجمعات و برنامه‌ها استعدادهای خود را بروز دادند و در صحنه حاضر شدند.

وی گفت: این استعدادها برای ما نیز جالب و باورنکردنی بود؛ به طور مثال، در یکی از روستاها با فردی مواجه شدیم که خودش شعر سروده بود و حتی اهالی همان محل هم از این توانمندی او بی‌اطلاع بودند. همچنین معلمی که در این رابطه شعر سروده بود یا بازاریانی که دغدغه‌مندانه به میدان آمدند، نمونه‌هایی از این ظرفیت‌های عظیم مردمی هستند.

ذوقی چنار در ادامه به نقش‌آفرینی بانوان نیز اشاره کرد و افزود: در هفته بسیج، یک رژه خودرویی با مشارکت بانوان و با هماهنگی بسیج برگزار شد که در آن، تمامی امور از رانندگی تا تزئین خودروها توسط خود بانوان انجام گرفت و با استقبال خوبی همراه بود.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی کلات درباره حضور نوجوانان نیز گفت: با بازگشایی مدارس، حضور نوجوانان در این تجمعات بسیار پررنگ‌تر و مطلوب بوده با دوستان خود در تجمع حاضر می شوند و بحث رجزخوانی‌ها و دکلمه‌خوانی‌های آنان الحمدلله با کیفیت خوبی انجام می‌شود.