به گزارش خبرنگار مهر، طیبه افشار ظهر سه‌شنبه در مجمع عمومی هیئت گلف استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گفت: مربیان فعال در استان‌ها باید آموزش‌های لازم را به علاقه‌مندان ارائه دهند تا زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای واقعی در بخش بانوان و آقایان فراهم شود.

وی با بیان اینکه موفقیت هیئت های ورزشی نباید صرفاً با تعداد اعزام‌ها یا مسابقات برگزارشده سنجیده شود، افزود: افتخار واقعی در توسعه پایدار رشته ورزشی و افزایش تعداد ورزشکاران فعال است؛ بنابراین باید بررسی کرد که برگزاری مسابقات و اعزام ورزشکاران چه تأثیری بر گسترش ورزش و افزایش مشارکت علاقه‌مندان داشته است.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون گلف با اشاره به امکانات و ظرفیت نیروی انسانی استان زنجان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب، تعداد ورزشکاران فعال این رشته در استان افزایش یابد.

افشار با اشاره به آمار اعلام‌شده در این نشست مبنی بر فعالیت حدود ۳۰ ورزشکار در رشته گلف استان زنجان، تصریح کرد: این تعداد با توجه به ظرفیت‌های موجود، نیازمند برنامه‌ریزی جدی‌تر برای توسعه رشته گلف است.

وی از آمادگی فدراسیون برای حمایت از توسعه گلف در استان زنجان خبر داد و گفت: در فدراسیون تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، مطالبات و نیازهای استان‌ها را پیگیری کنیم و من نیز با توجه به آشنایی با مسائل و دغدغه‌های این حوزه، تمام تلاش خود را برای حمایت از ورزشکاران، جوانان زیر ۱۸ سال و بانوان به کار خواهم گرفت.

ضرورت تدوین نقشه راه چهارساله برای ورزشکاران گلف

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون گلف با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه برای توسعه این رشته در کشور بیان کرد: در این مسیر، موضوع زیرساخت‌ها، توسعه فعالیت بانوان و ترسیم مسیر قهرمانی ورزشکاران باید به‌صورت جداگانه و هدفمند دنبال شود.

افشار افزود: ورزشکاری که امروز وارد این رشته می‌شود، باید بداند در یک برنامه چهار ساله چه مسیری پیش رو دارد و برای رسیدن به مراحل بالاتر، چه آموزش‌ها و تمریناتی را باید پشت سر بگذارد.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری، پرورش مربیان و داوران و رعایت اصول صحیح تمرینی است، تصریح کرد: باید مسیر رشد ورزشکاران از مراحل ابتدایی تا رسیدن به سطوح بالاتر به‌صورت مشخص طراحی شود تا افراد با آگاهی از اهداف و برنامه‌های پیش رو، فعالیت خود را ادامه دهند.

افشار با انتقاد از برخی کاستی‌ها در روند استعدادیابی اظهار کرد: استعدادیابی واقعی باید از میان ورزشکارانی انجام شود که آموزش‌های اولیه را به‌درستی فرا گرفته‌اند.

وی افزود: در برخی برنامه‌های استعدادیابی مشاهده شده است که شرکت‌کنندگان حتی آموزش‌های ابتدایی لازم برای شروع فعالیت را دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که استعدادیابی بدون آموزش پایه نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون گلف با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی از مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان خواست با ارزیابی امکانات موجود و توجه به نیازهای هیأت گلف، زمینه تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع توسعه این رشته را فراهم کند.

افشار با بیان اینکه حضور در مسئولیت‌های ورزشی باید با هدف ایجاد اثرگذاری واقعی باشد، گفت: مسئولیت‌های ورزشی نباید صرفاً به داشتن یک عنوان محدود شود، بلکه هدف باید انجام اقدام‌های درست و مؤثر برای رشد رشته‌های ورزشی و دستیابی به نتایج مطلوب باشد.

وی با اشاره به بررسی گزارش‌های عملکرد هیأت گلف استان زنجان افزود: در کنار فعالیت‌های انجام‌شده، تعداد ورزشکاران فعال، به‌ویژه در رده سنی زیر ۱۸ سال، از جمله مواردی است که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون گلف همچنین تأکید کرد: مجامع ورزشی نباید صرفاً به ارزیابی عملکرد هیئت ها محدود شوند، بلکه باید مرجعی برای تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر فعالیت‌ها و تعیین اهداف آینده باشند تا با برنامه‌ریزی صحیح، زمینه توسعه این رشته فراهم شود.

افشار با ابراز امیدواری نسبت به برقراری صلح و آرامش در کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت ورزش کشور تأکید کرد و گفت: با تداوم حمایت مسئولان، برنامه‌ریزی هدفمند و توجه به استعدادیابی و آموزش، می‌توان روند توسعه گلف در استان زنجان را شتاب بخشید و این رشته را در مسیر رشد و اعتلا قرار داد.