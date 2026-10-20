صیادمنش غایب مهم اروپایی لخ پوزنان؛ بازیکن سابق رئال جانشین اللهیار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان لهستان و ساندرلند انگلیس در رقابت های لیگ اروپا باید شامگاه پنج شنبه ۳۰ مهر رو در روی هم قرار گیرند.

رسانه «sunderlandecho» انگلیس در گزارشی به تیم لخ پوزنان پرداخت و از اللهیار صیادمنش به عنوان مهم ترین غایب این تیم نام برد. در مطلب این سایت آمده است: اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی لخ پوزنان لهستان، به دلیل مصدومیت همسترینگ دیدار روز پنجشنبه تیمش برابر ساندرلند در لیگ اروپا را از دست می‌دهد و مهم ترین غایب این تیم محسوب می شود.

صیادمنش در ۸ بازی این فصل ۵ گل برای لخ پوزنان به ثمر رسانده است. در غیاب این مهاجم ایرانی «پائولو رودریگز» بازیکن سابق رئال مادرید که تابستان ۲۰۲۵ به لخ پوزنان پیوست یکی از مهره‌های مهم خط حمله این تیم خواهد بود. این هافبک هجومی در ۱۸ بازی این فصل در تمامی رقابت‌ها، ۶ گل به ثمر رسانده و ۵ پاس گل داده است.