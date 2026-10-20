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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

صیادمنش غایب مهم اروپایی لخ پوزنان؛ بازیکن سابق رئال جانشین اللهیار

صیادمنش غایب مهم اروپایی لخ پوزنان؛ بازیکن سابق رئال جانشین اللهیار

رسانه انگلیسی در گزارشی به تیم فوتبال لخ پوزنان پرداخت و از اللهیار صیادمنش به عنوان مهم ترین غایب این تیم در بازی مقابل ساندرلند انگلیس نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان لهستان و ساندرلند انگلیس در رقابت های لیگ اروپا باید شامگاه پنج شنبه ۳۰ مهر رو در روی هم قرار گیرند.

رسانه «sunderlandecho» انگلیس در گزارشی به تیم لخ پوزنان پرداخت و از اللهیار صیادمنش به عنوان مهم ترین غایب این تیم نام برد. در مطلب این سایت آمده است: اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی لخ پوزنان لهستان، به دلیل مصدومیت همسترینگ دیدار روز پنجشنبه تیمش برابر ساندرلند در لیگ اروپا را از دست می‌دهد و مهم ترین غایب این تیم محسوب می شود.

صیادمنش در ۸ بازی این فصل ۵ گل برای لخ پوزنان به ثمر رسانده است. در غیاب این مهاجم ایرانی «پائولو رودریگز» بازیکن سابق رئال مادرید که تابستان ۲۰۲۵ به لخ پوزنان پیوست یکی از مهره‌های مهم خط حمله این تیم خواهد بود. این هافبک هجومی در ۱۸ بازی این فصل در تمامی رقابت‌ها، ۶ گل به ثمر رسانده و ۵ پاس گل داده است.

کد مطلب 6984020
بهنام روان پاک

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