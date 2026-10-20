به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی بزرگسالان از ۲ آبان تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار میشود. تیم های کشتی آزاد و فرنگی هر کدام در 10 وزن در این مسابقات حضور خواهند داشت. در کشتی فرنگی در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا، ۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار، ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی، ۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی، ۷۷ کیلوگرم: علی اسکو، ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، ۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی، ۹۷ کیلوگرم: هادی ساروی و ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی اعزام خواهند شد.
در کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم: میلاد والیزاده، ۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان، ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد، ۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی، ۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور، ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور، ۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی و ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع نفرات اعزامی به مسابقات هستند.
برنامه مسابقات کشتی به وقت ایران به شرح زیر است:
مسابقات مقدماتی: ساعت ۹ تا ۱۳ به وقت ایران
نیمهنهایی: ساعت ۱۵ تا ۱۶ به وقت ایران
ردهبندی و فینال: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت ایران
برنامه روزبهروز مسابقات به شرح زیر است:
شنبه ۲ آبان | کشتی فرنگی
مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳
نیمهنهایی همین اوزان: ساعت ۱۵ تا ۱۶
نمایندگان ایران: پیام احمدی، علی احمدیوفا، علی اسکو و غلامرضا فرخی.
یکشنبه ۳ آبان | کشتی فرنگی
مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳
ردهبندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
دوشنبه ۴ آبان | کشتی فرنگی
مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳
ردهبندی و فینال اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
سهشنبه ۵ آبان | کشتی فرنگی
- ردهبندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۷ آبان | کشتی آزاد
مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳
نیمهنهایی همین اوزان: ساعت ۱۵ تا ۱۶
نمایندگان ایران: رحمان عموزاد و حسن یزدانی.
جمعه ۸ آبان | کشتی آزاد
مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳
ردهبندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
نمایندگان ایران: احمد محمدنژاد جوان، سینا خلیلی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع.
شنبه ۹ آبان | کشتی آزاد
مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳
ردهبندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
نمایندگان ایران: میلاد والیزاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور.
یکشنبه ۱۰ آبان | کشتی آزاد
- ردهبندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
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