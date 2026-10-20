فرهنگ ایثار و شهادت سازنده جامعه و آینده کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست سراسری معاونین و مدیران بنیاد شهید که در مجتمع فرهنگی حضرت ولیعصر (عج) دهکده نشاط برگزار شد، در راستای اجرای سیاست‌های چهارده‌گانه و تحولی بنیاد، بر ضرورت بازتعریف جایگاه فرهنگ و آموزش در خدمت به ایثارگران تأکید کرد.

سلیمانی با اشاره به سیاست‌های جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: هدف اصلی ما در این دوره، گذار از تجلیل و بزرگداشت به سمت الگوآفرینی و گفتمان‌سازی است. در واقع، بنیاد در رویکرد نوین خود به دنبال تبدیل شدن به یک سازمان متعالی است، سازمانی که هر روز نسبت به دیروز خود، یک قدم فراتر رفته و در گفتمان انصاف، پیشرفت مستمر داشته باشد.

وی تصریح کرد: ایثار و شهادت زنده نگه داشتن پیامی است که برای آینده و آیندگان معنا دارد. ما در بنیاد شهید، ایثار را آغاز خویشتن و تولد یک فرهنگ می‌دانیم و تلاش می‌کنیم این فرهنگ را بر بستر برنامه‌ریزی‌های مستند و سند تحولی بنیاد، تثبیت کنیم.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با استناد به کلام حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «بنیاد، افضل نهادهاست»، تأکید کرد: اگرچه خدمات مادی به خانواده‌های شهدا ضروری است، اما خدمات معنوی، فکری و فرهنگی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. در واقع، اگر خدمات مادی را از خدمات معنوی جدا بدانیم، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌ایم. لذا باید بر برنامه‌ریزی، کارشناسی و سرمایه‌گذاری عمیق در حوزه‌های فرهنگی تمرکز کرد تا میراث شهدا به درستی منتقل شود. وظیفه ما این است که از تجلیل ساده، به سمت ساخت یک ساختار متعالی حرکت کنیم که هر روز نسبت به دیروز خود، یک گام جلوتر باشد.

وی افزود: ایثار، آغاز خویشتن و تولد یک فرهنگ است که برای جامعه و آیندگان معنا دارد. از این منظر، ایثارگری بر بستر برنامه‌ریزی و سند تحولی بنیاد استوار است و نسل جدید، شعار را باور نمی‌کند، بلکه روایت را باور می‌کند. بنابراین، وظیفه بنیاد، روایتگری صادقانه و هنرمندانه از زندگی شهدا است تا این روایت‌ها به حافظه زنده و پویای ملت تبدیل شود.

وی در بحث مدیریت نیروهای انسانی و ساختار سازمانی، بر ضرورت افزایش پیوند میان تشکل‌های ایثارگری و ساختار رسمی بنیاد تأکید کرد و نخبگان علمی و فرهنگی را به عنوان سرمایه‌های انسانی بنیاد و ستون اصلی اعتماد اجتماعی معرفی کرد و گفت: ایثارگر در رویکرد نوین بنیاد شهید و امور ایثارگران، تنها شنونده سیاست‌ها نیست، بلکه شریک و معمار برنامه‌هاست. ما باید با حمایت از جریان نخبه‌پروری، زمینه‌ای فراهم کنیم که نخبگی از همان ابتدای مسیر و در پیوند با پرونده‌های ایثارگری، شناسایی و پرورش یابد تا آینده بنیاد شهید از طریق مشارکت فعال این عزیزان تأمین شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اهمیت حیاتی ورزش و سلامت برای جانبازان و ایثارگران و با اشاره به تجربه‌های عملی، تأکید کرد: ورزش برای ایثارگران، ادامه همان ایستادگی در میدان سلامت است. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، «درمان یک هزینه است، اما ورزش و سلامت یک سرمایه‌گذاری» محسوب می‌شود. به عنوان مثال، فعالیت بدنی هدفمند می‌تواند هزینه‌های عظیم درمانی و جراحی را در آینده به شدت کاهش دهد. لذا ورزش نه تنها سلامت جسم را تأمین می‌کند، بلکه با ایجاد نشاط، آرامش را به خانواده‌های ایثارگران بازمی‌گرداند و دغدغه‌های زندگی را کاهش می‌دهد.

سلیمانی در مورد نقش هنر یادآور شد: برخلاف نگاه سنتی که هنر را تنها ابزاری برای تزئین و زیبایی می‌بیند، هنر واقعی، پیام را نمی‌پوشاند، بلکه آن را «آفرینش» می‌کند. هنر، زبان دوم ایثار است که تمامی نسل‌ها آن را درک می‌کنند. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری خانواده‌های شهدا و حمایت از نویسندگان، هنرمندان و فعالان سینما و تئاتر، می‌توان روایت‌های شهادت را به شکلی فاخر و اثرگذار در سطح ملی و جهانی منتشر کرد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان، بر اهمیت حیاتی مراقبت از خانواده‌های شهدا به عنوان وظیفه‌ای که معادل مراقبت از وجدان جامعه است، تأکید کرد و گفت: یادواره‌ها نباید تنها مراسم‌های تکراری و سالگردهای ساده باشند، بلکه باید به عنوان «روز تولد دوباره یک نام با هزاران معنا» برگزار شوند تا تکریم ایثارگران،در نهایت به یک تصمیم درست و ماندگار در جامعه تبدیل شود.