به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی خواست در انتخاب کشورهای میزبان رقابت‌ها، عملکرد هلند را در زمینه تضمین بی‌طرفی مسابقات در نظر بگیرند.

زاخارووا همچنین ادعاهای مقامات هلندی درباره تهدید روسیه را بی‌اساس دانست و گفت: این مواضع، نمونه دیگری از انحطاط نخبگان سیاسی غرب است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات بر سر حضور ورزشکاران روس در رقابت‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آنان همچنان ادامه دارد.

طبق گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶، هلند از صدور روادید برای سه ژیمناست روس، از جمله آنجلینا ملنیکووا، قهرمان جهان خودداری کرد. مقام‌های روسیه این تصمیم را تبعیض‌آمیز خواندند.