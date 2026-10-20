عملیات اجرایی ساخت نمازخانه مدرسه «معلم» اسدآباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگزنی نمازخانه مدرسه «معلم اسدآباد» ظهر سه شنبه با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، اکبر رنجبر زاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، رسول شیدایی مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

پروژه نمازخانه مدرسه «معلم اسدآباد» با هدف توسعه فضاهای معنوی در مدارس، تقویت زیرساخت‌های تربیتی و فراهم‌سازی محیطی استاندارد برای برگزاری نماز جماعت و اجرای برنامه‌های دینی و فرهنگی دانش‌آموزان اجرایی شده و با مشارکت خیرین و دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

بر اساس برنامه ریزی‌های اداره کل آموزش و پرورش استان همدان در راستای نهضت احداث و تجهیز نمازخانه‌های مدارس هم‌اکنون ۲۲۹ نمازخانه در سطح استان در دستور کار احداث و ۳۳۷ نمازخانه در دستور تجهیز قرار دارد که توسعه این فضاها گامی موثر به منظور تقویت ابعاد معنوی و پرورشی محیط‌های آموزشی به شمار می‌رود.