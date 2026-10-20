به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا، با بررسی ابعاد و پیامدهای تشدید تحریم‌های صنعت هوانوردی و محدودیت‌های ارتباطات هوایی ایران، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های داخلی، بازنگری در تصمیمات مرتبط با ناوگان هوایی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اقتصادی کشور برای مقابله با محاصره هوایی تأکید شد.

در این نشست که با حضور رضا نخجوانی، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سابق شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشور، عبدالرضا موسوی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، محمد ترکمانه، خلبان و از فعالان صنعت هوانوردی، حسین استوار، از فعالان صنعت هوانوردی و علی عبدی،معاون سابق شرکت فرودگاه‌های کشور و رئیس هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی آناجت، برگزار شد، آثار تحریم‌های جدید بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، زیرساخت‌های فرودگاهی، هزینه‌های حمل‌ونقل و راهکارهای حفظ پایداری صنعت هوانوردی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای نشست، علی عبدی با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت هوانوردی، به تشریح ابعاد تحریم‌های جدید آمریکا و پیامدهای آن بر ارتباطات اقتصادی و حمل‌ونقل هوایی ایران پرداخت. وی با اشاره به اینکه محدودیت‌های جدید علاوه بر شرکت‌های هواپیمایی، مجموعه‌ای از خدمات سوخت‌رسانی، تعمیر و نگهداری، تأمین قطعات، خدمات فرودگاهی، فروش بلیت و نقل‌وانتقالات مالی را هدف قرار داده است، اظهار کرد: تشدید این محدودیت‌ها ضمن کاهش پروازهای بین‌المللی و افزایش هزینه حمل بار هوایی، فعالیت صنایع وابسته از جمله گردشگری، هتلداری و خدمات مسافرتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

عبدی با تأکید بر ضرورت تدوین راهبردی جامع برای مقابله با محاصره هوایی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری سوخت، واگذاری مدیریت و بهره‌برداری فرودگاه‌ها به بخش خصوصی، توسعه درآمدهای غیرهوانوردی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و گسترش همکاری‌های راهبردی با کشورهای شرقی را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر صنعت هوانوردی عنوان کرد.

در ادامه، عبدالرضا موسوی با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت هوانوردی و پیامدهای توقف بخشی از ناوگان عملیاتی کشور، بر ضرورت بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری‌های تخصصی تأکید کرد. وی با انتقاد از نحوه اجرای برخی الزامات فنی مربوط به هواپیماهای MD، خواستار بررسی کارشناسی، تقویت نظارت فنی و استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی برای رفع محدودیت‌های موجود شد و تأکید کرد که حفظ ایمنی پرواز باید هم‌زمان با توجه به شرایط اقتصادی و عملیاتی صنعت دنبال شود.

رضا نخجوانی نیز با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی صنعت هوانوردی، بر کاهش تصدی‌گری دولت، سامان‌دهی فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت و بهره‌برداری فرودگاه‌ها تأکید کرد. وی توسعه الگوهای مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از روش‌های متنوع مدیریت فرودگاهی را از جمله راهکارهای افزایش بهره‌وری، کاهش فشارهای مالی و تقویت توان صنعت در مواجهه با محدودیت‌های خارجی دانست.

محمد ترکمانه نیز با بررسی ابعاد فنی و عملیاتی محدودیت‌های صنعت هوانوردی، به چالش‌های ناشی از توقف ناوگان، دشواری تأمین قطعات و ضرورت تقویت ظرفیت‌های تعمیر و نگهداری داخلی اشاره کرد. وی بر اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزیابی‌های تخصصی، بهره‌گیری از توان مهندسان و متخصصان ایرانی و توسعه راهکارهای فنی برای حفظ ظرفیت عملیاتی ناوگان هوایی کشور تأکید کرد.

در بخش دیگری از نشست، راهکارهایی از جمله توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، بهره‌گیری از ظرفیت حمل بار هوایی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بازنگری در برخی محدودیت‌های داخلی مطرح شد. همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده شامل اقدامات فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کاهش آثار تحریم‌ها تأکید شد.

در جمع‌بندی این نشست، حاضران با تأکید بر اینکه مقابله با محاصره هوایی صرفاً از مسیر رفع محدودیت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست، اصلاح حکمرانی صنعت هوانوردی، جلوگیری از تصمیمات محدودکننده داخلی، تقویت دیپلماسی تخصصی و افزایش نقش بخش خصوصی را از الزامات حفظ پایداری این صنعت و کاهش پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها برشمردند.

نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.