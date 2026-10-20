محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی آسمان استان همدان از امروز تا روز جمعه عمدتا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و وزش موقت باد خواهد بود.

وی افزود: احتمال بارش‌های پراکنده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست اما این احتمال برای بعدازظهر پنجشنبه افزایش یافته و در برخی مناطق استان به‌ویژه در نواحی غربی و شمالی شاهد رگبار موقت باران خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات دمایی استان تصریح کرد: از نظر دمایی روند کاهش دماهای روزانه تا روز جمعه در استان ادامه دارد و هوا ۲ تا ۳ درجه خنک‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: دماهای کمینه یا شبانه برای صبح جمعه با کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای مواجه خواهد شد به طوری که در برخی نقاط استان دمای صبحگاهی به ۵ درجه سانتی‌گراد و کمتر نیز می‌رسد.

باقری شکیب در تشریح نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان خاطرنشان کرد: در روز گذشته بیشترین دما با ۲۹ درجه سانتی‌گراد از اسدآباد گزارش شد و صبح امروز نیز کمترین دمای کمینه با ۶ درجه سانتی‌گراد از شهرستان بهار به ثبت رسید و دمای هوای همدان در گرم‌ترین ساعت ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعت ۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.