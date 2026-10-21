ارتباط میان غذاهای فوق‌ فرآوری‌ شده با خطر سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، سکته‌های خاموش علائم آشکاری ندارند، اما موجب ایجاد نواحی کوچکی از آسیب در مغز می‌شوند و ممکن است هشدارهای اولیه‌ای برای سکته‌های مغزی بالینی و مشکلات حافظه در آینده باشند.

پژوهشگران رژیم غذایی و تصاویر MRI مغز نزدیک به ۹۰۰۰ کانادایی سالم در بازه سنی ۳۵ تا ۶۹ سال را مورد بررسی قرار دادند.

احتمال مشاهده آسیب‌های کوچک مغزی در افرادی که بیشترین میزان غذاهای فوق‌فرآوری‌شده را مصرف می‌کردند- به‌طوری که تقریباً نیمی از وعده‌های غذایی روزانه‌شان را تشکیل می‌داد- ۴۰ درصد بیشتر از کسانی بود که کمترین میزان از این نوع غذاها را مصرف می‌کردند. این ارتباط در میان زنان قوی‌تر بود.

«راسل جی. دی‌سوزا»، نویسنده اصلی این پژوهش از دانشگاه مک‌مستر و مرکز علوم بهداشتی همیلتون در کانادا، در بیانیه‌ای گفت: «معمولاً این نوع آسیب‌ها با عارضه‌هایی مرتبط هستند که اغلب در سنین بسیار بالاتر درباره آن‌ها می‌شنویم و درمانشان می‌کنیم.»

شرکت‌کنندگانی که بیشترین مقدار غذاهای فوق‌فرآوری‌شده را مصرف می‌کردند، همچنین دارای بیشترین میزان چربی احشایی (چربی عمیق شکمی) بودند. به گفته پژوهشگران، با توجه به ارتباط این نوع چربی با التهاب و آسیب به رگ‌های خونی، ممکن است این عامل نیز در بروز آسیب‌های مغزی نقش داشته باشد.

دکتر «سونیا آناند»، نویسنده ارشد این مطالعه، اظهار داشت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که ارتباط میان رژیم غذایی و سلامت مغز، ممکن است پیش از آنکه افراد دچار مشکلات محسوس در حافظه یا تفکر شوند، قابل تشخیص باشد.»

به گفته او، این یافته‌ها حاکی از آن است که آنچه افراد در بازه سنی ۳۰ تا ۶۰ سالگی مصرف می‌کنند، می‌تواند بر سلامت مغز آن‌ها در مراحل بعدی زندگی تأثیر بگذارد.

با این حال، تیم پژوهشی خاطرنشان کرد که این مطالعه رابطه علت و معلولی را اثبات نمی‌کند و انجام تحقیقاتی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر ضروری است.