لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: از امروز تا پایان هفته جاری به دلیل فعالیت ریزموج‌ها در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته امینی، در مناطقی از غرب، جنوب و مرکز استان در ساعات عصر و شب، احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته بارندگی در سطح استان ثبت نشد، خاطرنشان کرد: اوج فعالیت سامانه در روز پنجشنبه بعداز ظهر در نیمه غربی استان خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: بیشینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان به طور جزیی کاهش می‌یابد.