طرح «تورم صفر» شهرداری تهران قابلیت تعمیم به سایر کلانشهرها را دارد

کامران پولادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی اجرای طرح «تورم صفر» شهرداری تهران و عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال، گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهرداری تهران اقدامات خوبی در زمینه بازسازی و بهسازی انجام داد که شایسته تقدیر است و دولت نیز از این اقدامات حمایت کرد.

وی اظهار کرد: پس از این اقدامات، اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت و بر مبنای قیمت‌های واقعی، اقدام جدید و قابل توجهی از سوی شهرداری تهران بود که به نظر من، کار جدید و بسیار خوبی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در تهران به‌ عنوان طرحی آزمایشی، تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح کمک کرد نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. بر اساس آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم، این طرح نقاط قوت قابل توجهی داشته و ابهام خاصی درباره آن ندیده‌ایم.

پولادی با تأکید بر ضرورت گسترش این طرح به سایر مناطق کشور، گفت: به نظر می‌رسد اگر این طرح به‌تدریج در مراکز استان‌ها و کلانشهرهای دیگر نیز اجرا شود، می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: اجرای چنین طرحی به‌ویژه برای افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و همچنین خانوارهای با درآمد متوسط و متوسط به پایین که با مشکلات معیشتی مواجه‌اند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که بتواند به بهبود وضعیت سفره مردم و کاهش مشکلات معیشتی خانوارها کمک کند، ارزشمند است و طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت نیز از این جهت، اقدامی مثبت و قابل تقدیر به شمار می‌رود.