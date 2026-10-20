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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

طرح «تورم صفر» شهرداری تهران قابلیت تعمیم به سایر کلانشهرها را دارد

طرح «تورم صفر» شهرداری تهران قابلیت تعمیم به سایر کلانشهرها را دارد

عضو کمیسیون شوراها، با تقدیر از اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، گفت: این طرح قابلیت تعمیم به سایر کلانشهرها را دارد.

کامران پولادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی اجرای طرح «تورم صفر» شهرداری تهران و عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال، گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهرداری تهران اقدامات خوبی در زمینه بازسازی و بهسازی انجام داد که شایسته تقدیر است و دولت نیز از این اقدامات حمایت کرد.

وی اظهار کرد: پس از این اقدامات، اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت و بر مبنای قیمت‌های واقعی، اقدام جدید و قابل توجهی از سوی شهرداری تهران بود که به نظر من، کار جدید و بسیار خوبی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در تهران به‌ عنوان طرحی آزمایشی، تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح کمک کرد نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. بر اساس آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم، این طرح نقاط قوت قابل توجهی داشته و ابهام خاصی درباره آن ندیده‌ایم.

پولادی با تأکید بر ضرورت گسترش این طرح به سایر مناطق کشور، گفت: به نظر می‌رسد اگر این طرح به‌تدریج در مراکز استان‌ها و کلانشهرهای دیگر نیز اجرا شود، می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: اجرای چنین طرحی به‌ویژه برای افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و همچنین خانوارهای با درآمد متوسط و متوسط به پایین که با مشکلات معیشتی مواجه‌اند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که بتواند به بهبود وضعیت سفره مردم و کاهش مشکلات معیشتی خانوارها کمک کند، ارزشمند است و طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت نیز از این جهت، اقدامی مثبت و قابل تقدیر به شمار می‌رود.

کد مطلب 6984055
زهرا علیدادی

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