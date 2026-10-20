دفاع شاعر مسلمان از شعر غزه که در پارلمان ولز اجازه خواندن نیافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حنان عیسی، شاعر ملی ولز به دفاع از شعری برخاست که پارلمان ولز خواندن آن را در مراسم افتتاحیه پارلمان که با حضور پادشاه چارلز سوم برگزار می شد، رد کرد. این شاعر ولزی-عراقی که برای شرکت در مراسمی که طی آن «سِنِد» (پارلمان ولز) توسط پادشاه چارلز و ملکه کامیلا افتتاح می‌شد، دعوت شده بود، در نهایت از حضور در مراسم سر باز زد.

شعری که عیسی سروده و قصد داشت آن را بخواند، «رشد کردن» نام داشت و ترکیبی از زبان‌های انگلیسی و ولزی بود.

این شعر شامل بیت‌های زیر بود:

نگهبانان در کمین گرگ‌ها هستند؛

آن‌ها منتظرند تا دروازه‌ای باز بماند، تا سلاح‌هایشان را اینجا،

در سرزمین من، بکارند.

ببینید که نگاه‌هایشان به کجا می‌لغزد...

به سوی بذرهای نفرین‌شده‌ای که کودکان غزه را درو می‌کنند.

آن‌ها را از ریشه‌ برکنید!

این شعر همچنین اشاره‌ای به «بوته‌های خار فاشیسم» داشت.

پس از رد شدن شعر، شاعر سعی در بازنویسی آن کرد و از زبانی انتزاعی‌تر برای این کار بهره گرفت، اما این نسخه نیز توسط پارلمان ولز رد شد.

در نسخه دوم شعر، عبارت مربوط به «کودکان غزه» با عبارت «کودکانِ هندوانه‌ای» جایگزین شده بود.

پس از آن عیسی تصویری از دستورالعمل ارسالیِ پارلمان ولز (سِنِد) را در اینستاگرام منتشر کرد. در این متن از او خواسته شده بود شعری بسراید که ضمن گرامیداشت سیاستمداران منتخب و دستاوردهای آنان، یادآور تعهدشان به مردم ولز باشد.

عیسی در اینستاگرام چنین توضیح داد: با وجود مسائل مبرم بسیاری که این روزها بر زندگی مردم ولز تأثیر می‌گذارند، نوشتن درباره رودخانه‌ها یا گنجشک‌های در حال پرواز، نوعی کوتاهی و بی‌توجهی به نظر می‌رسد... من درباره ولز به مثابه یک باغ و قانون‌گذارانش به عنوان باغبان‌ها نوشتم.

وی افزود: این شعر با این استدلال رد شد که مراسم افتتاحیه نهاد قانون‌گذاری کشورمان، یک «رویداد غیرسیاسی» است.

عیسی همچنین گفت: در دستورالعمل ارائه‌شده، قید نشده بود که آن‌ها شعری صرفاً درباره گل‌های نرگس می‌خواهند؛ بنابراین نوشتن اثری که کاملاً سطحی باشد، نوعی کوتاهی و بی‌توجهی به نظر می‌رسد.

عیسی این که شعری با مضامین سیاسی در «سِنِد» (پارلمان ولز) مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، در حالی که آنجا جایگاه بحث درباره مسائل سیاسی است، را نگران‌کننده خواند.

سازمان «ادبیات ولز» هم در این مورد وارد عمل شد و گفت نقش شاعر ملی، برانگیختن تأمل، گفتگو و ایجاد تغییرات مثبت است و ما متأسفیم که این جشن رسمیِ دموکراسیِ ولز شامل یک اثر ادبی نبود.