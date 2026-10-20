به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور ظهر سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رودسر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، هشت هزار شهید استان گیلان و بیش از ۷۰۰ شهید شهرستان رودسر اظهار کرد: امنیت پایدار با مشارکت مردم و برخورد قاطع با مخلان نظم و آرامش عمومی محقق می‌شود.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به رسالت نیروی انتظامی در تأمین امنیت و مقابله با ناامنی‌ها اظهار کرد: مأموریت پلیس تنها به اجرای قوانین و مقررات انتظامی محدود نمی‌شود، بلکه تعامل با مردم، جلب مشارکت عمومی و همکاری با دستگاه‌های مختلف از ارکان اصلی تحقق امنیت پایدار در جامعه است.

وی امنیت را نعمتی بزرگ از جانب خداوند و زیربنای پیشرفت و توسعه دانست و افزود: بدون امنیت، دستیابی به موفقیت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دشوار خواهد بود؛ ازاین‌رو، حفظ و تقویت امنیت باید همواره در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

ایثار شهدا و همراهی مردم؛ پشتوانه امنیت کشور

حسن‌پور با اشاره به تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان با استفاده از امکانات نظامی، فناوری‌های پیشرفته و ابزارهای رسانه‌ای درصدد مقابله با نظام جمهوری اسلامی هستند، اما آنچه به لطف الهی موجب پایداری کشور در برابر این تهدیدها شده، ایثار و فداکاری شهدا و همراهی مردم بوده است.

وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع حساس کشور، از جمله جنگ ۱۲روزه و حوادث و ناآرامی‌های اخیر، خاطرنشان کرد: ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی پایبندی خود را به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان داده‌اند و حضور آنان در حمایت از کشور و نظام، بیانگر اعتقاد و وفاداری به این آرمان‌هاست.

خدمتگزاری صادقانه، اولویت اصلی پلیس

فرمانده انتظامی استان گیلان با تأکید بر ضرورت خدمتگزاری بی‌منت به مردم گفت: همه ما در هر جایگاه، مسئولیت و لباسی که خدمت می‌کنیم، وظیفه داریم بدون چشمداشت در خدمت مردم باشیم. خدمتگزاری واقعی باید در رفتار و عملکرد مسئولان نمود پیدا کند و به افزایش اعتماد عمومی بینجامد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با عوامل ایجاد ناامنی افزود: اجازه داده نمی‌شود افراد شرور و قانون‌شکن با اقدامات مجرمانه، آرامش مردم را برهم بزنند. در این مسیر، همکاری دستگاه قضایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول، نقش مهمی در برخورد قانونی و قاطع با مجرمان دارد.

حسن‌پور با اشاره به برخورد پلیس با اراذل و اوباش مسلح اظهار کرد: افرادی که با استفاده از سلاح برای مردم ایجاد ناامنی می‌کنند، با واکنش جدی پلیس مواجه خواهند شد.

وی افزود: در جریان برخی عملیات‌ها، حدود ۲۰ نفر از افراد مسلحی که موجب ناامنی شده بودند، دستگیر شدند.

برخورد قاطع با جرائم و خدمت‌رسانی اخلاق‌مدارانه

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اهمیت شهرستان رودسر و جمعیت بیش از ۱۶۰ هزار نفری آن بیان کرد: رودسر با چهار بخش و مردمی مؤمن و انقلابی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پلیس با جدیت با جرائم و اقداماتی که امنیت عمومی را تهدید می‌کند، مقابله خواهد کرد.

وی تأکید کرد: رویکرد پلیس باید در دو حوزه مقابله با ناامنی و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که در برخورد با جرائم، قاطعیت و قانون‌مداری و در حوزه خدمات‌رسانی، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی سرلوحه کار قرار گیرد.

حسن‌پور با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفظ امنیت افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت آنان از کشور نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و همراهی عمومی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت پایدار است؛ ازاین‌رو، پلیس باید با عملکرد صحیح و خدمت صادقانه، زمینه افزایش اعتماد و مشارکت مردم را فراهم کند.

ظرفیت‌های مردمی و بسیجی در تأمین امنیت

فرمانده انتظامی استان گیلان در ادامه با اشاره به تلاش‌های بسیج و سپاه در سازماندهی و آموزش نیروهای داوطلب و مردمی گفت: ظرفیت‌های مردمی و بسیجی در دفاع از کشور و حفظ امنیت نقش مهمی دارند و حضور داوطلبانه مردم، جلوه‌ای از تعهد آنان به میهن و ارزش‌های ملی و انقلابی است.

حسن‌پور با تأکید بر ضرورت حرکت پلیس در تراز انقلاب اسلامی تصریح کرد: خدمتگزاری به مردم نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در رفتار و عملکرد نیروهای انتظامی نمایان شود. مسئولیت ما ایجاب می‌کند که با حفظ ارزش‌ها، صیانت از امنیت کشور و خدمت صادقانه به مردم، در مسیر تحقق آرمان‌های نظام گام برداریم.

قدردانی فرماندار رودسر از عملکرد فرمانده سابق انتظامی

عبدالحسین داداشی‌نیاکی، فرماندار رودسر نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های سرهنگ سید جلال‌ الدین جوانمردی اظهار کرد: وی در طول دوران مسئولیت خود با تلاش مستمر و تعامل با مردم و مسئولان، نقش مؤثری در برقراری نظم و امنیت شهرستان ایفا کرد.

وی، برخورد اخلاق‌مدارانه و ارتباط صمیمانه با مردم و مسئولان را از ویژگی‌های ارزشمند فرمانده سابق انتظامی رودسر دانست و افزود: طبیعی است که در مسیر مسئولیت، گاهی اختلاف‌نظرهایی پیش بیاید، اما آنچه اهمیت دارد، صداقت، دلسوزی و تلاش برای انجام وظیفه است.

فرماندار رودسر همچنین با قدردانی از مجموعه نیروی انتظامی و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه، به شرایط حساس و مسائل مختلف شهرستان اشاره کرد و گفت: نیروهای انتظامی در جریان ناآرامی‌ها نیز برای حفظ امنیت و آرامش شهرستان تلاش‌های مؤثری انجام دادند.

در پایان این مراسم، حسین امیدخواه با حکم سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان، به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان رودسر معرفی شد و از خدمات و تلاش‌های سرهنگ سیدجلال‌الدین جوانمردی قدردانی به عمل آمد.