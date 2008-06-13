به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای کشور در حاشیه بازدید از جاده قزوین - رشت در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای این طرح ‪ ۸۰۰ ‬ دوربین کنترل سرعت، ‪ ۱۰۰ ‬ تابلوی پیام متغییر و ‪ ۳۵ ‬ باسکول در حال حرکت تا پایان امسال در جاده‌های کشور نصب می‌شود.

وی اظهار داشت: طرح کنترل هوشمند جاده‌ها موجب افزایش ایمنی در راهها و کاهش سوانح رانندگی در جاده‌ها می‌شود.

بخارایی در ادامه با بیان حجم بالای تردد در جاده قزوین - رشت و مشکلات ناشی از ترافیک خودروها در تعطیلات اخیر، ابرازی امیدواری کرد: با تکمیل آزاد راه قزوین - رشت و استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند، تبدیل راههای اصلی این مسیر به بزرگراه و حذف نقاط پر حادثه رفت و آمد خودروها در این جاده ساماندهی شود.

بخارایی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح استقرار سامانه هوشمند در جاده قزوین - رشت، ‪ ۱۳ ‬ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری کشور و استانهای قزوین و گیلان اختصاص یافته است.

معاون راهداری وزارت راه و ترابری افزود: با اجرای این طرح سه تخلف سرعت و سبقت غیر مجاز و رعایت نکردن فاصله طولی از سوی رانندگان به طور آنلاین ثبت و به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان قزوین و پاسگاه پلیس راه قزوین - رشت گزارش داده می‌شود.

معاون وزیر راه و ترابری همچنین با اعلام اینکه توسعه پروژه های زیر بنایی بخش حمل و نقل از اهداف راهبردی دولت است، افزود: پروژه های زیر بنایی حمل و نقل عامل اصلی رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور محسوب می‌شوند.

وی گفت: بالا بردن ضریب سرمایه‌گذاری در هر منطقه مستلزم توسعه بخش حمل و نقل جاده‌ای، هوایی و ریلی است و گیلان در این زمینه از جایگاه خوبی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: احداث آزاد راه رشت - قزوین - انزلی، راه آهن، توسعه بندر، فرودگاه و ایجاد کنار گذرهای متعدد در این استان از جمله سیاستهای توسعه‌ای زیر بنایی وزارت راه و ترابری است.