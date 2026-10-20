یادداشت مهمان- سعید زعیمی؛ پژوهشگر حکمرانی عمومی: تقلیل مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای به تصویری از یک فناوری شکست‌ناپذیر و حاکمیت‌گریز، بیش از آنکه تحلیلی فنی و راهبردی باشد، زمینه‌ساز انفعال سیاستی است. واقعیت آن است که استارلینک، با وجود قابلیت‌های قابل‌توجه ارتباطی، نه از قواعد حقوق بین‌الملل مستثناست، نه در برابر محدودیت‌های فنی مصونیت مطلق دارد و نه می‌تواند مزیت زیرساخت‌های زمینی و خدمات دیجیتال رقابت‌پذیر را به‌طور کامل از میان ببرد.

استارلینک‌هراسی؛ نسخه‌ای انحرافی در مواجهه با یک تحول فناورانه

ظهور و گسترش منظومه‌های ماهواره‌ای مدار پایین زمین (LEO)، به‌ویژه استارلینک، بدون تردید یکی از تحولات مهم در معماری ارتباطات جهانی است. این فناوری با کاهش وابستگی اتصال نهایی کاربران به زیرساخت‌های مخابراتی زمینی، چالش‌های جدیدی را پیش‌روی دولت‌ها و نهادهای تنظیم‌گر قرار داده است. بااین‌حال، مسئله اساسی نه اصل ظهور این فناوری، بلکه نوع مواجهه راهبردی با آن است.

در این میان، برجسته‌سازی تصویری اغراق‌آمیز از استارلینک به‌عنوان فناوری‌ای غیرقابل کنترل، غیرقابل مقابله و پایان‌دهنده به حاکمیت ملی در فضای مجازی را می‌توان ذیل مفهوم «استارلینک‌هراسی» تحلیل کرد؛ روایتی که ممکن است ناخواسته یا آگاهانه، ظرفیت‌های واقعی حکمرانی را نادیده بگیرد و سیاست‌گذار را از اتخاذ اقدامات مؤثر بازدارد.

اشکال اساسی چنین روایتی، تبدیل یک چالش قابل مدیریت به بحرانی ظاهراً حل‌ناشدنی است. درحالی‌که حکمرانی فناوری، ماهیتی پویا دارد و هیچ فناوری جدیدی را نمی‌توان صرفاً بر مبنای قابلیت‌های کنونی آن، مصون از تنظیم‌گری و اقدامات متقابل دانست.

بازی دزد و پلیس؛ منطق دائمی رقابت فناوری و تنظیم‌گری

تاریخ فناوری ارتباطات نشان می‌دهد که میان فناوری‌های عبور از محدودیت و ابزارهای مقابله، شناسایی و تنظیم‌گری، نوعی رقابت مستمر برقرار بوده است؛ رقابتی که می‌توان آن را به بازی «دزد و پلیس» تشبیه کرد.

همان‌گونه که ابزارهای رمزنگاری، شبکه‌های ناشناس‌ساز، سامانه‌های ارتباطی غیرمتمرکز و ارتباطات ماهواره‌ای پیوسته توسعه پیدا می‌کنند، فناوری‌های پایش، شناسایی اختلال، مدیریت طیف فرکانسی، امنیت شبکه و تنظیم‌گری نیز در حال تکامل هستند.

بنابراین، برتری مقطعی یک فناوری در عبور از برخی محدودیت‌ها، به معنای برتری دائمی آن نیست. البته عکس این گزاره نیز صادق است: هیچ ابزار مقابله‌ای را نباید راه‌حل قطعی و همیشگی تلقی کرد.

در چنین محیطی، مزیت راهبردی متعلق به بازیگری است که ضمن شناخت واقع‌بینانه قابلیت‌های فناوری جدید، ظرفیت علمی، حقوقی و فنی خود را متناسب با تحولات آن ارتقا دهد. از این منظر، استارلینک نه یک پدیده شکست‌ناپذیر، بلکه یکی از بازیگران رقابت پیچیده و دائماً در حال تحول حکمرانی ارتباطات است.

استارلینک و سه سطح آسیب‌پذیری حقوقی، فنی و امنیتی

نخست؛ ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و الزامات اتحادیه جهانی مخابرات

برخلاف این تصور که ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای خارج از قلمرو مقررات بین‌المللی قرار دارد، فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای در چارچوب مقررات رادیویی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و سایر قواعد مرتبط انجام می‌شود.

بر اساس ماده ۱۸ مقررات رادیویی و قطعنامه ۲۲ کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی، بهره‌برداری از ایستگاه‌های زمینی فرستنده در قلمرو یک کشور، اصولاً نیازمند مجوز مرجع صلاحیت‌دار آن کشور است.

اهمیت این موضوع در پرونده اختلاف ایران و استارلینک آشکار شده است. هیئت مقررات رادیویی ITU در بررسی‌های متعدد، موضوع فعالیت ترمینال‌های فاقد مجوز استارلینک در ایران را مورد رسیدگی قرار داده و از دولت‌های مسئول خواسته است اقدامات مقتضی برای توقف ارسال‌های غیرمجاز را دنبال کنند.

این روند نشان می‌دهد ایران از پشتوانه حقوقی مهمی برای پیگیری موضوع برخوردار است. بااین‌حال، باید میان اعتبار حقوقی مقررات و ضمانت اجرای عملی آنها تفاوت گذاشت؛ زیرا همین هیئت تصریح کرده است که اختیار تعلیق تخصیص‌های فرکانسی یک منظومه ماهواره‌ای را صرفاً به دلیل نقض قطعنامه ۲۲ ندارد.

بنابراین، مسیر حقوقی یک ظرفیت واقعی و قابل پیگیری است، اما اثربخشی آن به استمرار دیپلماسی فنی، همکاری دولت‌ها و سازوکارهای اجرایی وابسته خواهد بود.

دوم؛ محدودیت‌های فنی و پایان افسانه مصونیت مطلق

استارلینک برای ارائه ارتباط پایدار به مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته شامل ماهواره‌ها، ترمینال‌های کاربران، سامانه‌های موقعیت‌یابی و زمان‌بندی، مدیریت اتصال و زیرساخت‌های انتقال داده متکی است.

در چنین معماری‌ای، اختلال در موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، از جمله اختلال در سیگنال‌های GPS و سایر سامانه‌های GNSS، می‌تواند در برخی شرایط بر عملکرد ترمینال‌ها، فرایند تعیین موقعیت و پایداری ارتباط اثر بگذارد.

همچنین جابه‌جایی مستمر ماهواره‌های مدار پایین مستلزم مدیریت پیوسته ارتباط و انتقال اتصال میان ماهواره‌هاست. این پیچیدگی، در کنار محدودیت ظرفیت فرکانسی، شرایط محیطی و تراکم کاربران، از عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات محسوب می‌شود.

البته نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که هرگونه اختلال GPS الزاماً موجب قطع استارلینک خواهد شد؛ زیرا سازوکارهای جایگزین، اصلاحات نرم‌افزاری و فناوری‌های مقاوم‌سازی می‌توانند بخشی از این اختلالات را جبران کنند.

نکته راهبردی آن است که استارلینک نیز مانند هر سامانه ارتباطی پیچیده، دارای محدودیت‌ها و وابستگی‌های فنی است و مفهوم «مصونیت مطلق» درباره آن فاقد مبنای علمی است.

سوم؛ ملاحظات دفاعی و بازدارندگی فضایی

گسترش استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای تجاری در فعالیت‌های حساس و نظامی، سبب شده است امنیت فضایی به یکی از حوزه‌های جدید رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود.

در محاسبات راهبردی کشورهایی مانند چین و روسیه، موضوع قابلیت‌های ضدماهواره‌ای و دفاع فضایی جایگاهی جدی دارد. بااین‌حال، از منظر حقوقی و امنیتی، باید میان برخورد با فعالیت غیرمجاز ترمینال‌های زمینی و اقدام نظامی علیه ماهواره‌های مستقر در مدار تفاوت بنیادین قائل شد.

عبور ماهواره از فراز یک سرزمین، به‌خودی‌خود نقض حاکمیت سرزمینی تلقی نمی‌شود؛ زیرا فضای ماورای جو تابع رژیم حقوقی متفاوتی است. علاوه بر این، انهدام فیزیکی ماهواره‌ها می‌تواند موجب تولید زباله‌های فضایی، آسیب به سامانه‌های دیگر و تشدید تنش‌های بین‌المللی شود.

ازاین‌رو، بررسی گزینه‌های دفاعی باید در چارچوب حقوق بین‌الملل، ارزیابی پیامدهای راهبردی و ضرورت حفظ پایداری ارتباطات صورت گیرد. قدرت بازدارندگی صرفاً به معنای توان تخریب نیست، بلکه توان مدیریت تهدید، حفظ تاب‌آوری و جلوگیری از تحمیل اراده بازیگر خارجی را نیز دربرمی‌گیرد.

پاسخ ایجابی؛ انتقال میدان رقابت از ابزار اتصال به زیست‌بوم خدمات

با وجود اهمیت اقدامات حقوقی و دفاعی، مؤثرترین مسیر بلندمدت مواجهه با فناوری‌های حاکمیت‌گریز را باید در تقویت حکمرانی ایجابی و توسعه زیست‌بوم خدمات جست‌وجو کرد.

واقعیت آن است که قدرت حکمرانی دیجیتال صرفاً از مسیر کنترل ابزار دسترسی به اینترنت حاصل نمی‌شود. آنچه نقش تعیین‌کننده دارد، میزان حضور کاربران، کسب‌وکارها و خدمات ضروری در زیرساخت‌ها و سکوهایی است که امکان تنظیم‌گری قانونی، حمایت از حقوق کاربران و تأمین تداوم خدمت در آنها وجود دارد.

اگر بخش مهمی از نیازهای روزمره مردم، از پرداخت و تجارت الکترونیکی گرفته تا آموزش، خدمات عمومی، سلامت دیجیتال، ارتباطات سازمانی و خدمات محتوایی، در بستر سکوهای داخلی رقابت‌پذیر یا سکوهای مشترک با کشورهای قابل تعامل تأمین شود، وابستگی ساختاری کشور به تصمیمات یک ارائه‌دهنده خارجی کاهش خواهد یافت.

بااین‌حال، چنین هدفی با الزام اداری یا صرفاً محدودسازی رقبا تحقق پیدا نمی‌کند. سکوهای قانون‌پذیر زمانی به انتخاب پایدار کاربران تبدیل می‌شوند که در کیفیت خدمات، امنیت اطلاعات، حفظ حریم خصوصی، قابلیت اعتماد، سهولت استفاده و هزینه، مزیت واقعی داشته باشند.

در این الگو، فراگیری احتمالی استارلینک لزوماً به معنای از بین رفتن ظرفیت تنظیم‌گری داخلی نخواهد بود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از روابط اقتصادی و خدماتی همچنان می‌تواند تحت قواعد شفاف و قابل اجرای ملی فعالیت کند. البته این امر مستلزم حفظ اعتماد عمومی و رقابت‌پذیری واقعی خدمات است.

فیبر نوری؛ مزیت راهبردی ایران در رقابت زیرساختی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجابی در مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای، توسعه گسترده شبکه فیبر نوری تا منازل و کسب‌وکارها (FTTH) است؛ زیرساختی که به لحاظ ظرفیت انتقال داده، تأخیر ارتباطی، قابلیت توسعه و هزینه تمام‌شده هر واحد پهنای باند، در مناطق برخوردار از تراکم مناسب جمعیت، مزیت قابل‌توجهی نسبت به اتصال ماهواره‌ای دارد.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات در مهرماه ۱۴۰۵، شمار خانوارهای متصل به شبکه فیبر نوری کشور به حدود دو میلیون رسیده است. با وجود این پیشرفت، فاصله میان پوشش زیرساخت و بهره‌برداری واقعی کاربران نشان می‌دهد که توسعه ارتباطات ثابت همچنان نیازمند شتاب بیشتر و نظارت دقیق‌تر است.

در این زمینه، مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفاً افزایش طول شبکه یا اعلام آمار پوشش نیست. شاخص موفقیت باید تعداد اتصالات فعال، کیفیت تجربه کاربران، سرعت واقعی، قیمت نهایی، پایداری سرویس و دسترس‌پذیری خدمات در سراسر کشور باشد.

کاهش هزینه راه‌اندازی، تسهیل اتصال منازل، ایجاد رقابت میان اپراتورها و توسعه فیبر در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند انگیزه اقتصادی استفاده از زیرساخت زمینی را افزایش دهد.

چنانچه یک خانوار بتواند با هزینه‌ای قابل‌قبول، اینترنت فیبر نوری سریع، پایدار و برخوردار از دسترسی مناسب به خدمات داخلی و بین‌المللی دریافت کند، بخش مهمی از مزیت اقتصادی اینترنت ماهواره‌ای برای آن خانوار کاهش خواهد یافت.

بنابراین، تسریع پروژه ملی فیبر نوری صرفاً یک اقدام عمرانی یا مخابراتی نیست؛ بلکه باید آن را بخشی از راهبرد تاب‌آوری زیرساختی، استقلال تصمیم‌گیری ارتباطی و کاهش وابستگی فناورانه کشور دانست.

جمع‌بندی؛ اقتدار دیجیتال با مزیت‌سازی محقق می‌شود، نه هراس‌آفرینی

استارلینک را نباید دست‌کم گرفت، اما بزرگ‌نمایی آن تا سطح فناوری شکست‌ناپذیر نیز خطایی راهبردی است. تجربه حکمرانی فناوری نشان می‌دهد هیچ معماری ارتباطی از محدودیت‌های فنی، الزامات حقوقی، رقابت اقتصادی و تحولات فناوری مصون نیست.

پاسخ مؤثر ایران به گسترش اینترنت ماهواره‌ای، نیازمند راهبردی چندلایه است؛ راهبردی که پیگیری حقوق بین‌الملل، توسعه دانش فنی، ارتقای تاب‌آوری ارتباطی، حمایت از سکوهای رقابت‌پذیر و تسریع توسعه فیبر نوری را در کنار یکدیگر قرار دهد.

در نهایت، قدرت پایدار حکمرانی فضای مجازی نه با القای ترس از فناوری‌های نوظهور و نه با اتکای صرف به ابزارهای محدودکننده، بلکه با ایجاد زیرساخت و خدماتی به دست می‌آید که مردم به دلیل کیفیت، امنیت، اعتماد و صرفه اقتصادی، استفاده از آنها را ترجیح دهند.

این همان نقطه‌ای است که در آن می‌توان تهدید ناشی از وابستگی فناورانه را به فرصتی برای تقویت ظرفیت ملی تبدیل کرد؛ گذار از استارلینک‌هراسی به حکمرانی مقتدر، هوشمند و رقابت‌پذیر.