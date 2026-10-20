هشدار زرد هواشناسی در گلستان؛ احتمال آبگرفتگی معابر

امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۵۱ اظهار کرد: فعالیت سامانه جوی از روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه با نفوذ جریانات مرطوب شمالی همراه است و مناطق مختلف استان گلستان، به‌ویژه نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار است و در برخی نقاط نیز احتمال گردوخاک وجود دارد.

کمالی ادامه داد: آبگرفتگی برخی معابر، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و وقوع صاعقه از جمله پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه جوی است.

وی از شهروندان خواست از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی گلستان همچنین بر ضرورت پرهیز از فعالیت‌های تفریحی در مناطق کوهستانی و طبیعت‌گردی در شرایط ناپایدار جوی تأکید کرد و خواستار توجه به توصیه‌های ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مخاطرات احتمالی شد.