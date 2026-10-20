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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

هشدار زرد هواشناسی در گلستان؛ احتمال آبگرفتگی معابر

هشدار زرد هواشناسی در گلستان؛ احتمال آبگرفتگی معابر

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۵۱ از نفوذ جریانات مرطوب شمالی به استان خبر داد.

امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۵۱ اظهار کرد: فعالیت سامانه جوی از روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه با نفوذ جریانات مرطوب شمالی همراه است و مناطق مختلف استان گلستان، به‌ویژه نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار است و در برخی نقاط نیز احتمال گردوخاک وجود دارد.

کمالی ادامه داد: آبگرفتگی برخی معابر، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و وقوع صاعقه از جمله پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه جوی است.

وی از شهروندان خواست از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی گلستان همچنین بر ضرورت پرهیز از فعالیت‌های تفریحی در مناطق کوهستانی و طبیعت‌گردی در شرایط ناپایدار جوی تأکید کرد و خواستار توجه به توصیه‌های ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مخاطرات احتمالی شد.

کد مطلب 6984066

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