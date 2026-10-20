به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت گروه رسانه‌ای مهر در نشستی با مدیران مرکز تحلیلی اوربلی ارمنستان، درباره ظرفیت‌های همکاری در حوزه تحلیل تحولات منطقه‌ای، تبادل دیدگاه‌های کارشناسی و توسعه میان رسانه‌های گفت‌وگو کردند.

در این نشست، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر و اعضای هیئت اعزامی با مدیران مرکز اوربلی درباره زمینه‌های تعامل میان مجموعه‌های رسانه‌ای و پژوهشی ایران و ارمنستان به تبادل نظر پرداختند.

از محورهای این گفت‌وگو می‌توان به اهمیت تحلیل تحولات سیاسی و بین‌المللی، نقش مراکز مطالعاتی در تبیین مسائل منطقه‌ای و ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی در پوشش رویدادها اشاره کرد. همچنین ظرفیت‌های موجود برای تبادل تحلیل‌ها و دیدگاه‌های تخصصی و گسترش ارتباط میان کارشناسان دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست، بر اهمیت شناخت متقابل از دیدگاه‌ها و اولویت‌های ایران و ارمنستان و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوهای مستمر میان فعالان رسانه‌ای و پژوهشی تأکید شد. طرفین همچنین درباره امکان توسعه ارتباطات در زمینه‌های مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند.

رحمتی با اشاره به اهمیت ارتباط میان رسانه‌ها و مراکز تحلیلی، ابراز امیدواری کرد این گفت‌وگوها به تقویت تعاملات کارشناسی و شکل‌گیری زمینه‌های تازه همکاری میان گروه رسانه‌ای مهر و مرکز اوربلی منجر شود.