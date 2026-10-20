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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

بررسی زمینه‌های همکاری گروه رسانه‌ای مهر و مرکز تحلیلی اوربلی ارمنستان

بررسی زمینه‌های همکاری گروه رسانه‌ای مهر و مرکز تحلیلی اوربلی ارمنستان

هیئت گروه رسانه‌ای مهر و مدیران مرکز تحلیلی اوربلی ارمنستان درباره همکاری در تحلیل تحولات منطقه‌ای و تبادل دیدگاه‌های کارشناسی گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت گروه رسانه‌ای مهر در نشستی با مدیران مرکز تحلیلی اوربلی ارمنستان، درباره ظرفیت‌های همکاری در حوزه تحلیل تحولات منطقه‌ای، تبادل دیدگاه‌های کارشناسی و توسعه میان رسانه‌های گفت‌وگو کردند.

در این نشست، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر و اعضای هیئت اعزامی با مدیران مرکز اوربلی درباره زمینه‌های تعامل میان مجموعه‌های رسانه‌ای و پژوهشی ایران و ارمنستان به تبادل نظر پرداختند.

از محورهای این گفت‌وگو می‌توان به اهمیت تحلیل تحولات سیاسی و بین‌المللی، نقش مراکز مطالعاتی در تبیین مسائل منطقه‌ای و ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی در پوشش رویدادها اشاره کرد. همچنین ظرفیت‌های موجود برای تبادل تحلیل‌ها و دیدگاه‌های تخصصی و گسترش ارتباط میان کارشناسان دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست، بر اهمیت شناخت متقابل از دیدگاه‌ها و اولویت‌های ایران و ارمنستان و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوهای مستمر میان فعالان رسانه‌ای و پژوهشی تأکید شد. طرفین همچنین درباره امکان توسعه ارتباطات در زمینه‌های مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند.

رحمتی با اشاره به اهمیت ارتباط میان رسانه‌ها و مراکز تحلیلی، ابراز امیدواری کرد این گفت‌وگوها به تقویت تعاملات کارشناسی و شکل‌گیری زمینه‌های تازه همکاری میان گروه رسانه‌ای مهر و مرکز اوربلی منجر شود.

کد مطلب 6984069
زینب آزاد

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