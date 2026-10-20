کسب ۱۹ عنوان جشنواره امید فردا توسط دانش آموزان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر محمد کرمانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان از افتخار آفرینی دانش آموزان این استان در جشنواره امید فردا خبر داد.

وی افزود: دانش‌آموزان هنرمند استان سمنان در رقابت‌های کشوری جشنواره فرهنگی هنری «امید فردا» موفق به کسب ۱۹ عنوان افتخار در رشته‌های فردی شدند که از این تعداد، ۹ دانش‌آموز رتبه‌های اول تا سوم کشوری را به دست آوردند و ۱۰ دانش‌آموز نیز به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به رشد ۹۴ درصدی کسب رتبه‌های کشوری نسبت به سال گذشته، این دستاورد را نشانه‌ای امیدبخش از ظرفیت‌های ارزشمند هنری دانش‌آموزان استان و نتیجه تلاش‌های هدفمند در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دانست

کرمانی افزود: برای نخستین بار است که ۱۰ دانش‌آموز استان سمنان در این رقابت‌ها موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر کشوری می‌شوند؛ موفقیتی که بیانگر گستردگی استعدادهای دانش‌آموزی است.

وی با تأکید بر جایگاه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان تصریح کرد: جشنواره فرهنگی هنری «امید فردا» فرصتی ارزشمند برای شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای دانش‌آموزی است و زمینه بروز خلاقیت، تقویت اعتمادبه‌نفس، رشد توانمندی‌های فردی و تقویت هویت فرهنگی و هنری نسل آینده را فراهم می‌کند.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان تاکید کرد: موفقیت دانش‌آموزان در چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که توجه به ظرفیت‌های هنری مدارس و فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای فعالیت و رقابت سالم، می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی برای نظام تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد.