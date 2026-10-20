کامران فرمان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان در سال جاری به ریاست احسان کرم‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و با دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حضور سایر اعضا برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با هدف بررسی اعتراض متقاضیان احداث واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی و رسیدگی به درخواست‌های مطرح‌شده در چارچوب ضوابط قانونی و زیست‌محیطی تشکیل شد.

مخالفت با سه درخواست با هدف صیانت از محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان بیان کرد: در این نشست، درخواست‌های پنج واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر درباره ابعاد مختلف موضوع، با احداث دو واحد موافقت کردند.

فرمان‌پور ادامه داد: با سه درخواست دیگر به دلیل پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی و در راستای صیانت از محیط زیست و حفظ حقوق عامه مخالفت شد.

بررسی اعتراض‌ها در چارچوب قانون هوای پاک

وی با اشاره به الزامات قانونی احداث واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، احداث، توسعه و تغییر خط تولید واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست با درخواست متقاضی مخالفت کند و متقاضی نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشد، موضوع در کمیسیون استانی ماده ۱۱ قانون هوای پاک بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

فرمان‌پور خاطرنشان کرد: دبیرخانه این کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان مستقر است و رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراض‌ها با هدف ایجاد توازن میان حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی و ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام می‌شود.