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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

توافق بغداد و تهران برای اخراج عناصر تجزیه طلب از اقلیم کردستان عراق

توافق بغداد و تهران برای اخراج عناصر تجزیه طلب از اقلیم کردستان عراق

سفیر ایران در بغداد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از توافق با عراق برای اخراج یا تحویل عناصر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب از اقلیم کردستان عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از توافق با عراق برای اخراج یا تحویل عناصر تجزیه طلب از اقلیم کردستان عراق خبر داد.

توافق بغداد و تهران برای اخراج عناصر تجزیه طلب از اقلیم کردستان عراق

محمدکاظم آل‌صادق اعلام کرد: در چارچوب همکاری‌های امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، دو طرف در جریان نشست کمیته مشترک امنیتی، با حضور هیئت ایرانی و مشاور امنیت ملی عراق، توافق کردند که عناصر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب ایرانی از اقلیم کردستان عراق اخراج شوند یا به ایران تحویل داده شوند.

این نشست دیروز دوشنبه در بغداد به ریاست قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق و با حضور هیئتی از جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان دولت مرکزی عراق و هیئتی از اقلیم کردستان برگزار شد.

کد مطلب 6984082

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