به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه در نشست شورای سوادآموزی شهرستان دشتی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی که با جامعه هدف سوادآموزی ارتباط دارند، باید از ظرفیت‌ها و امکانات خود برای شناسایی و جذب افراد بی‌سواد استفاده کنند.

وی افزود: دولت وفاق بدنبال توسعه عدالت و فرصت های برابر آموزشی در مناطق مختلف کشور است و بر این اساس برای ارتقای سطح سواد در شهرستان، لازم است همه اقشار جامعه پای کار بیایند و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، زمینه دسترسی افراد بی‌سواد به فرصت‌های یادگیری فراهم شود.

مقاتلی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر برنامه‌های سوادآموزی تصریح کرد: جلسات شورای سوادآموزی باید به‌صورت منظم و با هدف شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر باسواد کردن افراد برگزار شود و مصوبات آن نیز با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای سوادآموزان و حمایت از آموزش‌دهندگان تأکید کرد و گفت: ایجاد انگیزه در میان افراد بی‌سواد برای حضور در دوره‌های آموزشی و حمایت از فعالان این حوزه، می‌تواند به تحقق اهداف سوادآموزی کمک کند.

فرماندار دشتی خواستار همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی با کارشناسان نهضت سوادآموزی شهرستان شد و خاطرنشان کرد: ارتقای سطح سواد جامعه نیازمند عزم جمعی، همکاری بین‌بخشی و پیگیری مستمر برنامه‌هاست.