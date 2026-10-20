به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های نظارتی، تعدادی از برندهای مکمل ورزشی در فروشگاه‌های غیرمجاز و فضای مجازی عرضه می‌شوند و مصرف فرآورده‌های عرضه‌ شده از این مسیرها مورد تأیید نیست.

اسامی برندها

OPTIMUM NUTRITION (اپتیموم نوتریشن)، KEVIN LEVRONE (کوین لورون)، OSTROVIT (استروویت)، APPLIED NUTRITION (اپلاید نوتریشن)، SKULL LABS (اسکال لبز)، MUSCLETECH (ماسلتک)، USN (یواس‌ان)، MYPROTEIN (مای‌پروتئین)، GALVANIZE (گالوانایز)، ZOOMAD LABS (زومد لبز)، BAD ASS NUTRITION (بد اَس نوتریشن)، VIKING FORCE (وایکینگ فورس)، OLIMP (المپ)، ALLNUTRITION (آل نوتریشن)، EVOGEN (ایووژن)، YAMAMOTO (یاماموتو)، GAT (جی‌ای‌تی)، NOWAY PROTEIN (ناوی پروتئین)، RULE 1 (رول وان)، DYMATIZE (دایماتایز)، NUTREND (ناترند)، NUTREX (ناترکس)، PRO SUPPS (پرو ساپس)، MUSCLE PHARM (ماسل فارم)، EVER BUILD (اور بیلد)، HARD LINE (هارد لاین)، SFD NUTRITION (اس‌اف‌دی نوتریشن)، QUAMTRAX (کوام‌ترکس)، MUTANT (میوتنت)، BODY ATTACK (بادی اتک)، BSN (بی‌اس‌ان)، CELLUCORE (سلوکور)، GNC (جی‌ان‌سی)، ATP (ای‌تی‌پی)، CARE TAKER (کر تیکر)، REDCON1 (ردکان وان)، MHP (ام‌اچ‌پی)، RC (آرسی)، EVL (ای‌وی‌ال)، RSP (آراس‌پی) و XTEND (اکستند).

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که اعلام این اسامی ناظر بر عرضه غیرقانونی محصولات منتسب به این برندها در بازارهای غیررسمی و فضای مجازی است و به‌معنای غیرمجاز بودن تمام محصولات این برندها در همه شرایط و مسیرهای عرضه نیست. وضعیت مجاز بودن هر فرآورده باید بر اساس مشخصات محصول، مجوزهای قانونی و اصالت آن بررسی شود.

شهروندان برای پیشگیری از خرید مکمل‌های تقلبی، از تهیه این محصولات از صفحات اینستاگرامی، سایر شبکه‌های اجتماعی، باشگاه‌ها و فروشگاه‌های فاقد مجوز خودداری کنند و خرید خود را از داروخانه‌های مجاز انجام دهند.

همچنین توصیه می‌شود پیش از مصرف، کد رهگیری درج‌شده روی محصول از طریق سامانه تی‌تک استعلام شود؛ زیرا درج نام یک برند روی بسته‌بندی، به‌تنهایی تضمین‌کننده اصالت فرآورده یا مجاز بودن عرضه آن در کشور نیست.

تهیه مکمل‌های غذایی و ورزشی از مراکز مجاز و استعلام اصالت آنها، از اقدامات ضروری برای پیشگیری از مصرف فرآورده‌های تقلبی و غیرمجاز است.