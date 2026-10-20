به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با رشد شاخص‌های اصلی به کار خود پایان داد، اما افزایش تقاضا در ساعات ابتدایی معاملات در ادامه روز با کاهش همراه شد و شاخص کل بخش قابل‌توجهی از رشد صبحگاهی خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات سه‌شنبه با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۸ میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید؛ این شاخص که صبح امروز تا بیش از ۸ میلیون و ۳۸۶ هزار واحد صعود کرده بود، حدود ۱۱۴ هزار واحد از سقف روزانه عقب نشست.

مقایسه آمار پایانی با وضعیت معاملات در ساعت ۱۰:۱۲ صبح نشان می‌دهد شاخص کل که در آن زمان با رشد ۸۸ هزار و ۵۱ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۸۷۴ واحد رسیده بود، تا پایان بازار حدود ۶۹ هزار و ۶۰۹ واحد از سطح خود عقب نشست. به این ترتیب، بازدهی شاخص کل از مثبت ۱.۰۷ درصد در صبح به مثبت ۰.۲۲ درصد در پایان معاملات کاهش یافت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۸ هزار و ۵۴۷ واحدی، معادل ۱.۲۸ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۳۲۰ واحد رسید. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نشان می‌دهد عملکرد سهام شرکت‌های کوچک‌تر در مجموع بهتر از نمادهای بزرگ بازار بود.

شاخص هم‌وزن نیز از رشد ۱.۶۷ درصدی در صبح به افزایش ۱.۲۸ درصدی در پایان بازار رسید. این تغییرات نشان می‌دهد با وجود مثبت ماندن شاخص‌های اصلی، بخشی از شتاب صعودی بازار در ادامه معاملات تخلیه شد.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان بازار به ۴۲ هزار و ۶۳ میلیارد تومان رسید. خالص ورود نقدینگی حقیقی به این بخش ۵۰۰ میلیارد تومان بود؛ رقمی که در مقایسه با ورود هزار و ۷۷۴ میلیارد تومانی گزارش‌شده در ساعت ۱۰:۱۲ صبح، کاهش قابل‌توجهی داشت. همچنین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت به ۳ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان رسید.

در بخش سفارش‌ها، تعداد نمادهای دارای صف خرید از ۳۳۹ نماد در صبح به ۳۵۶ نماد در پایان معاملات افزایش یافت، اما ارزش صف‌های خرید از ۱۸ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان به ۹ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در مقابل، تعداد صف‌های فروش از ۲۸ نماد به ۷۷ نماد رسید و ارزش آن‌ها از ۵۴۲ میلیارد تومان به هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان افزایش یافت. این تغییرات از کاهش ارزش تقاضای انباشته و تقویت نسبی فشار فروش در مقایسه با ساعات ابتدایی بازار حکایت دارد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فارس با اثر مثبت حدود ۱۹ هزار و ۸۵۰ واحدی بیشترین نقش را در حفظ رشد شاخص داشت. وبملت نیز حدود ۴ هزار و ۵۵۳ واحد اثر مثبت بر شاخص گذاشت. در سمت مقابل، فملی با اثر منفی حدود ۲۳ هزار و ۳۶۴ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص کل وارد کرد. فولاد، شستا، تاپیکو و وغدیر نیز از دیگر نمادهای اثرگذار منفی بودند.

فملی در پایان معاملات با افت قیمت پایانی به ۲۹ هزار و ۷۸۰ واحد رسید و در صدر نمادهای پرتراکنش بورس قرار گرفت. فساپ، فولاد، تاصیکو، تابان، وبملت و شستا نیز در میان نمادهای پرتراکنش بازار سهام حضور داشتند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۹۳۲ واحدی معادل ۱.۴۱ درصد، به ۶۷ هزار و ۱۹۰ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۱.۶۵ درصد رشد کرد و در سطح ۴۱۱ هزار و ۹۸ واحد قرار گرفت. شاخص بازار اول فرابورس ۱.۷۰ درصد و شاخص بازار دوم ۱.۳۷ درصد افزایش یافتند.

کگهر و آریا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند؛ در مقابل، فزر با اثر منفی حدود ۶۳ واحدی از رشد این شاخص کاست. شکیمیا، فزر و لبن نیز در شمار نمادهای پرتراکنش فرابورس قرار گرفتند.

در مجموع، بورس تهران روز سه‌شنبه را با رشد شاخص‌ها و ورود خالص پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی به پایان رساند، اما عقب‌نشینی شاخص کل از رشد بیش از یک‌درصدی صبحگاهی، کاهش ارزش صف‌های خرید و افزایش صف‌های فروش نشان داد که قدرت تقاضا در ادامه معاملات تضعیف شد.