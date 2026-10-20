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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

در آیین جایزه ملی ثریا؛

برترین دانشگاه‌های کشور در جذب دانشجوی خارجی معرفی شدند

برترین دانشگاه‌های کشور در جذب دانشجوی خارجی معرفی شدند

سومین «آیین جایزه ملی ثریا» دقایقی پیش با معرفی و تقدیر از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برتر در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیر اجرایی هیئت داوران این دوره، ارزیابی دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق علمی، زیرساختی و کیفیت خدمات‌رسانی به دانشجویان بین‌المللی انجام شده و در نهایت ۱۶ دانشگاه کشور به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تجلیل شدند.

در بخش دانشگاه‌های فعال در حوزه دانشجویان بین‌الملل، دانشگاه‌ها در سه رده «سرآمد»، «برتر» و «شایسته تقدیر» به شرح زیر معرفی شدند:دانشگاه‌های سرآمد:دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه کردستان و دانشگاه صنعتی شریف.

دانشگاه‌های برتر: دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

دانشگاه‌های شایسته تقدیر:دانشگاه ارومیه، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران.

همچنین در بخش مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (آزفا) که نقش کلیدی در گسترش زبان و ادبیات فارسی و ارتقای بسندگی زبان فارسی ایفا می‌کنند، سه دانشگاه به عنوان مراکز برتر معرفی و تجلیل شدند که عبارتند از: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه فردوسی مشهد

در بخش دانشگاه‌های منتخب در حوزه امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل نیز که با هدف تسهیل امور اقامتی، روزا و خدمات قانونی دانشجویان خارجی فعالیت چشمگیری داشته‌اند، از سه دانشگاه زیر تقدیر شد: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه سمنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری این آیین و تجلیل از دانشگاه‌های برتر، گامی مهم در جهت ایجاد رقابت سازنده میان مؤسسات آموزش عالی کشور برای ارتقای استانداردهای جذب، پذیرش و تکریم دانشجویان بین‌المللی و تقویت جایگاه ایران به عنوان قطب علمی منطقه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6984093
زهرا سیفی

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