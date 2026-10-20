به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیر اجرایی هیئت داوران این دوره، ارزیابی دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق علمی، زیرساختی و کیفیت خدمات‌رسانی به دانشجویان بین‌المللی انجام شده و در نهایت ۱۶ دانشگاه کشور به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تجلیل شدند.

در بخش دانشگاه‌های فعال در حوزه دانشجویان بین‌الملل، دانشگاه‌ها در سه رده «سرآمد»، «برتر» و «شایسته تقدیر» به شرح زیر معرفی شدند:دانشگاه‌های سرآمد:دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه کردستان و دانشگاه صنعتی شریف.

دانشگاه‌های برتر: دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

دانشگاه‌های شایسته تقدیر:دانشگاه ارومیه، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران.

همچنین در بخش مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (آزفا) که نقش کلیدی در گسترش زبان و ادبیات فارسی و ارتقای بسندگی زبان فارسی ایفا می‌کنند، سه دانشگاه به عنوان مراکز برتر معرفی و تجلیل شدند که عبارتند از: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه فردوسی مشهد

در بخش دانشگاه‌های منتخب در حوزه امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل نیز که با هدف تسهیل امور اقامتی، روزا و خدمات قانونی دانشجویان خارجی فعالیت چشمگیری داشته‌اند، از سه دانشگاه زیر تقدیر شد: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه سمنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری این آیین و تجلیل از دانشگاه‌های برتر، گامی مهم در جهت ایجاد رقابت سازنده میان مؤسسات آموزش عالی کشور برای ارتقای استانداردهای جذب، پذیرش و تکریم دانشجویان بین‌المللی و تقویت جایگاه ایران به عنوان قطب علمی منطقه به شمار می‌رود.