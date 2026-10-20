جوان محکوم به قصاص اندیمشکی پس از ۱۸ سال از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ عفو و بخشش، نشست صلح و سازش در زندان سپیدار اهواز برگزار شد که به بازگشت یک جوان به زندگی انجامید.

وی ادامه داد: با جلب رضایت اولیای دم، جوان اندیمشکی که در سال ۱۳۸۷ در پی یک نزاع مرتکب قتل شده بود، پس از تحمل ۱۸ سال حبس و سایه سنگین قصاص، از چوبه دار نجات یافت.

دادستان مرکز خوزستان ضمن تأکید بر اهمیت ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه، گفت: مدتی پیش در جریان بازدید از زندان و دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان، محکومان به قصاص که بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بودند در دستور کار قرار گرفت. در این میان، پرونده این محکوم که هیچ‌یک از اعضای خانواده‌اش پیگیر امور او نبوده‌ و حتی تاکنون ملاقاتی نیز نداشت، مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ابراز پشیمانی عمیق این زندانی از بزه ارتکابی، خوشبختانه پس از گفت‌وگو و رایزنی با اولیای دم، خانواده مقتول در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه از حق قصاص خود گذشتند و به این جوان فرصت دوباره‌ای برای زندگی بخشیدند.

دادستان مرکز خوزستان عنوان کرد: همچنین با مشارکت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان، مبلغ دیه درخواستی خانواده مقتول پرداخت شد.