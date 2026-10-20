به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش مردمی «جان‌فدایان ایران» در رشت با قدردانی از حضور مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» اظهار کرد: حضور بیش از ۵۰ هزار نفری مردم در این رزمایش، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم بسیج مردمی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان داخلی و خارجی باید بدانند جمهوری اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلغزد، افزود: مردم مسیر خود را پیدا کرده‌اند و در دو قرن اخیر، هیچ کشوری مانند ایران فراز و فرودها، درگیری‌ها و سختگیری‌های متعدد را تجربه نکرده است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به تفاوت حرکت‌های مبتنی بر ارزش‌های الهی با جریان‌های مادی‌گرا بیان کرد: ملت مقاوم، ملتی است که برای دین خدا قدم برمی‌دارد و در مسیر ارزش‌های الهی حرکت می‌کند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به وعده الهی درباره یاری مؤمنان خاطرنشان کرد: خداوند به مؤمنان وعده نصرت داده و در کمین ظالمان است؛ فرهنگ دین‌داری و قیام برای خدا می‌تواند زمینه‌ساز عبور از مشکلات باشد.

ضرورت تربیت انسان‌های خداترس در جامعه

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت انسان‌پروری در مسیر توحیدی گفت: باید انسان‌های خداترس تربیت کنیم، چراکه اعتقاد به خدا و تقویت روحیه خداپرستی می‌تواند بسیاری از خیانت‌ها و اشکالات را از بین ببرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف افزود: خدا را شاکریم که در عصری زندگی می‌کنیم که مردم در آن مبعوث شده‌اند و دشمن در برابر این حرکت مردمی، سردرگم و متحیر مانده است.

شهدا، سرمایه‌های اصلی نظام هستند

آیت‌الله فلاحتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بیان خاطراتی از مجاهدت‌های آنان، شهدا را از سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی دانست و حضور پرشور بسیجیان و اقشار مختلف مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» را مورد تجلیل قرار داد.

وی تأکید کرد: حضور حماسی مردم در این رزمایش، بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ شهادت را به نمایش گذاشت.

در پایان این مراسم، از دست‌اندرکاران برگزاری رزمایش مردمی «جان‌فدایان ایران» در رشت با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد