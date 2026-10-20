به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم اصغر علی‌پور؛ معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش، در حاشیه همایش گزینش و استخدام این نیرو که با حضور فرماندهان، مسئولان و رؤسای ۳۱گانه جذب و گزینش نزاجا در مرکز آموزش پشتیبانی شهید فیض‌الله امانی برگزار شد، از اجرای طرح عضوگیری از دبیرستان با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و سایر وزارتخانه‌ها خبر داد.



وی با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادها و جذب نیروهای مستعد از سنین دانش‌آموزی اظهار کرد: در چارچوب این طرح، زمینه شناسایی و جذب جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی از دوران تحصیل در دبیرستان فراهم می‌شود تا با برنامه‌ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای ورود نیروهای مستعد به مجموعه نیروی زمینی ارتش ایجاد شود.



معاون نیروی انسانی نزاجا همچنین با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی دانشگاه افسری امام علی(ع) تصریح کرد: این دانشگاه به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تربیت افسران نیروی زمینی ارتش، امسال برای نخستین بار از میان داوطلبان دارای دیپلم رشته‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی، از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد.



امیر سرتیپ دوم علی‌پور با بیان اینکه تربیت افسران توانمند و متخصص از الزامات ارتقای توان نیروی زمینی ارتش است، خاطرنشان کرد: شناسایی و جذب جوانان مستعد و فراهم‌کردن زمینه تحصیل آنان در مراکز آموزشی ارتش، نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تربیت نسل آینده فرماندهان و افسران این نیرو دارد.



گفتنی است در پایان این همایش، از تلاش‌ها و خدمات ارزنده رؤسای ۳۱گانه جذب و گزینش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تجلیل شد.