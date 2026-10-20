به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در ایران، در سومین جشنواره ملی ثریا که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان دو کشور گفت: دانشگاه‌ها نه‌تنها مراکز آموزش و پژوهش، بلکه پل‌هایی برای گفت‌وگو، اعتمادسازی و تبادل تجربه میان دانشمندان کشورها، به‌ویژه ایران و عراق، هستند.

وی افزود: پرسش اساسی امروز این نیست که روابط عراق و ایران در چه اندازه و سطحی قرار دارد، بلکه این است که چگونه می‌توان نزدیکی موجود میان دو کشور را که در همه عرصه‌ها وجود دارد و حتی به سمت نوعی تکامل راهبردی حرکت می‌کند، به همکاری علمی پایدار و نهادمند تبدیل کرد؛ همکاری‌ای که نتیجه آن تولید دانش مشترک و پیشرفت دو ملت و دو کشور باشد.

الحجاج با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر سال‌های اخیر در روابط علمی ایران و عراق اظهار کرد: امروز هزاران دانشجوی عراقی در بیش از ۸۰ دانشگاه جمهوری اسلامی ایران، در رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی، مشغول تحصیل هستند؛ از شمال ایران تا جنوب و از شرق تا غرب کشور.

وی با اشاره به برگزاری دو دوره هفته علم ایران و عراق گفت: در این رویدادها بیش از ۷۰ تا ۸۰ رئیس دانشگاه از دو کشور گرد هم آمدند و بیش از ۲۵۰ تفاهم‌نامه میان دانشگاه‌های ایران و عراق به امضا رسید که تجربه بسیار خوبی در زمینه گسترش روابط علمی دو کشور بود.

سفیر عراق در ایران با اشاره به راه‌اندازی شعبه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا اظهار کرد: این اقدام که در دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌عنوان یک تجربه مهم در همکاری دانشگاهی مطرح شد، موجب شد روابط علمی میان دو کشور بیش از پیش تثبیت و نهادمند شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه این بشارت را می‌دهم که ماه گذشته نخست‌وزیر و هیئت وزیران عراق با راه‌اندازی شعبه دانشگاه تهران در نجف و کربلا موافقت کردند و امیدواریم این شعب در آینده نزدیک راه‌اندازی شوند.

الحجاج با اشاره به همکاری‌های دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه فارابی گفت: این دو دانشگاه به نتایج بسیار خوبی دست یافته‌اند و امیدواریم به‌زودی شعبه‌ای از دانشگاه صنعتی شریف نیز در عراق راه‌اندازی شود.

وی افزود: دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این زمینه پیشگام بوده است و امیدواریم در ماه‌های آینده همکاری‌ها در این مسیر توسعه یابد.

ضرورت عبور از جذب دانشجو به سمت اجرای پروژه‌های مشترک

سفیر عراق در ایران با تأکید بر ظرفیت‌های همکاری در حوزه فناوری اظهار کرد: با تقویت ارتباط میان مجموعه‌های فناورانه دو کشور، می‌توان سطح همکاری‌ها را از تبادل تجربه در عرصه علم و دانش به اجرای پروژه‌های مشترک ارتقا داد.

وی با اشاره به تجربه خود در دوران فعالیت به‌عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت: در آن دوره، تجربه‌های خوبی از همکاری‌های دانشگاهی داشتیم. دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌جای تمرکز صرف بر جذب دانشجو، به سمت اجرای پروژه‌های مشترک در فضای علمی عراق حرکت می‌کردند و امیدوارم این مسیر دوباره ادامه پیدا کند.

الحجاج با بیان اینکه روابط علمی و فرهنگی ایران و عراق، رابطه‌ای عمیق و راهبردی است، افزود: اگر بخواهیم این رابطه را صرفاً در پایین‌ترین سطح، یعنی جذب دانشجو، تعریف و خلاصه کنیم، به نظر من چنین تعریفی محدود و متعلق به گذشته خواهد بود.

وی در تشریح دلایل ضرورت بازنگری در الگوی همکاری‌های دانشگاهی دو کشور گفت: نخست اینکه عراق امروز در حال توسعه زیرساخت‌های علمی و پژوهشی خود است. برای مثال، تنها در ماه گذشته ۲۰ دانشگاه خصوصی در فضای آموزش عالی عراق فعالیت خود را آغاز کردند و تعداد دانشگاه‌های این کشور، با احتساب دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، به حدود ۱۰۰ دانشگاه رسیده است.

سفیر عراق در ایران ادامه داد: با افزایش تعداد دانشگاه‌های داخلی، بخش قابل توجهی از ظرفیت جذب دانشجو به سمت دانشگاه‌های داخل عراق هدایت خواهد شد.

الحجاج با اشاره به عامل دوم گفت: طی یکی دو ماه گذشته قوانینی در عراق تصویب شده است که بر اساس آنها، کارمندان برای تحصیل در خارج از کشور با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد. حدود ۸۵ درصد دانشجویان عراقی که در جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کنند، کارمند هستند و بنابراین با محدودیت ویژه‌ای مواجه خواهند شد.

وی افزود: پرسش این است که آیا این شرایط یک چالش و تهدید است یا فرصتی برای همکاری؟ به نظر من، این وضعیت تهدید نیست، بلکه فرصتی مناسب برای بازنگری در الگوی روابط و همکاری‌های علمی دو کشور است.

سفیر عراق در ایران تأکید کرد: اگر الگوی همکاری ما صرفاً بر جذب دانشجو استوار باشد، در آینده نزدیک با محدودیت‌ها و چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهیم شد. کاهش احتمالی شمار دانشجویان عراقی در ایران، با توجه به توسعه دانشگاه‌های داخلی عراق و محدودیت‌های جدید برای کارمندان، ضرورت بازنگری در این الگو را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به رقابت ایجادشده میان دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های داخل عراق اظهار کرد: باید این شرایط رقابتی را به فرصتی برای اصلاح و ارتقای الگوی همکاری میان دو کشور تبدیل کنیم.

تفاهم‌نامه‌ها باید به همکاری‌های اجرایی تبدیل شوند

الحجاج با اشاره به تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان دانشگاه‌های ایران و عراق گفت: در این تفاهم‌نامه‌ها به موضوعات مهمی اشاره شده است، اما امیدواریم این توافق‌ها از مرحله تفاهم‌نامه عبور کنند و به عرصه اجرا برسند.

وی تبادل استادان و پژوهشگران را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و افزود: باید شرایطی فراهم شود که ارتباط دانشگاه‌های دو کشور به حضور مستمر اعضای هیئت علمی و پژوهشگران تبدیل شود. این موضوع یکی از کمبودهایی است که به‌وضوح احساس می‌شود.

سفیر عراق در ایران ادامه داد: اکنون استادان ایرانی را در برخی دانشگاه‌های عراق، از جمله دانشگاه‌های کربلا و نجف، مشاهده می‌کنیم، اما تعداد آنها محدود است. امیدواریم این روند توسعه یابد و شمار بیشتری از استادان و پژوهشگران ایرانی برای همکاری علمی به دانشگاه‌های عراق بروند.

وی با تأکید بر ضرورت تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک علمی گفت: این پروژه‌ها باید در حوزه‌هایی تعریف شوند که برای هر دو کشور اهمیت دارند و منافع مشترک آنها را تأمین می‌کنند.

الحجاج مسائل پزشکی، کشاورزی، ریزگردها، مشکلات حوزه نفت و گاز و فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، را از جمله زمینه‌های مناسب برای همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی ایران و عراق برشمرد.

وی افزود: خوشبختانه روابط خوبی با دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران که در زمینه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تخصص دارند، ایجاد شده است. این ارتباط‌ها تنها به همکاری‌های دانشگاهی محدود نمانده و حتی در سطح هیئت مشورتی نخست‌وزیر عراق نیز توانسته‌ایم با برخی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات مشترک دو کشور ارتباط برقرار کنیم.

سفیر عراق در ایران اظهار کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف با آنها روبه‌رو هستیم، میان دو کشور مشترک‌اند و همکاری علمی می‌تواند در حل آنها مؤثر باشد.

وی با اشاره به اجرایی نشدن برخی توافق‌های پیشین گفت: تفاهم‌نامه‌های مشترکی مطرح شده‌اند، اما در مواردی به مرحله اجرا نرسیده‌اند. ما آماده‌ایم اگر در ایران مشکلاتی برای پیشبرد این همکاری‌ها وجود دارد، برای رفع آنها کمک کنیم و اگر در عراق نیز موانعی وجود دارد، برای حل آنها تلاش کنیم.

الحجاج با اشاره به تحولات مدیریتی عراق افزود: با توجه به حضور آقای زیدی به‌عنوان نخست‌وزیر و انتخاب وزیر جدید در سه روز گذشته، امیدواریم با همکاری مسئولان دو کشور بتوانیم این موضوعات را در زمانی نزدیک‌تر و با سرعت بیشتری پیش ببریم.

توسعه دوره‌های مشترک تحصیلی و راهنمایی پایان‌نامه‌ها

سفیر عراق در ایران، ایجاد برنامه‌های دانشگاهی مشترک و دوره‌های تحصیلی مشترک میان دانشگاه‌های دو کشور را از دیگر ضرورت‌های توسعه روابط علمی دانست و گفت: باید دوره‌های مشترک تحصیلی و امکان راهنمایی مشترک پایان‌نامه‌ها میان دانشگاه‌های ایران و عراق شکل بگیرد.

وی با اشاره به کاستی‌های موجود در این زمینه افزود: این حوزه هنوز با کمبودهای آشکاری روبه‌رو است و امیدواریم مسئولان دانشگاهی و دوستان ما کمک کنند تا همکاری‌ها در این مسیر توسعه یابد.

الحجاج تأکید کرد: جمهوری عراق آمادگی دارد روابط علمی خود را با جمهوری اسلامی ایران بر پایه منافع متقابل و همکاری‌های علمی آینده‌نگر توسعه دهد.

تأکید سفیر عراق بر پیوندهای مردمی دو کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جمهوری اسلامی ایران و تحولات اخیر گفت: امروز آمده‌ایم تا تأکید کنیم که مسئولان و دانشگاهیان ایران نباید تصور کنند در تحولات بزرگی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است، تنها هستند.

سفیر عراق در ایران با اشاره به آنچه حضور گسترده مردم در مراسم تشییع مرجع عالی‌قدر جهان اسلام، آیت‌الله خامنه‌ای، توصیف کرد، افزود: حضور پرشور مردم و شرکت بیش از هفت تا هشت میلیون نفر در این مراسم، نشان‌دهنده نگاه مردم و واقعیت روابط میان ملت‌های عراق و ایران است.

وی ادامه داد: این پیوند مردمی یک فرصت است و باید با ایجاد مشارکت‌های فرهنگی و علمی، آن را به روابطی نهادمند و پایدار تبدیل کنیم.

الحجاج ابراز امیدواری کرد که روابط علمی و د انشگاهی دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و گفت: امیدواریم با اراده مشترک مسئولان، دانشگاهیان، پژوهشگران، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان امور دانشجویان و دیگر نهادهای مرتبط، روابط علمی ایران و عراق به الگویی قابل‌قبول در روابط میان کشورهای مختلف تبدیل شود.

وی در پایان بر ضرورت همکاری مشترک دانشگاه‌ها و نهادهای علمی دو کشور برای توسعه روابط پایدار و آینده‌نگر تأکید کرد.