پیوند دستگاه قضایی استان زنجان با  ائمه جمعه پیوند مستحکمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در دیدار نشست ائمه جمعه شهرستان‌ها و شهرهای استان زنجان با رئیس کل دادگستری با بیان اینکه ارتباط دستگاه قضا با ائمه جمعه به لحاظ اینکه روسای این دومجموعه از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند یک رسالت و پیوند محکم و قوی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان افزود: مسائل فرهنگی اجتماعی ، فرهنگی و حتی امنیتی پیوند خورده با دستگاه قضا است ائمه جمعه نیزبه عنوان مسئولان قرارگاه فرهنگی ، اخلاق و اجتماعی در حوزه خدمتی خود هستند که در این موضوعات می توانند کمو کار دادگستری استان باشند

وی با بیان اینکه ارتباط و پیوند میان ائمه جمعه و دستگاه قضایی هر چه قوی‌تر و مستحکم تر باشد زمینه جلب رضایت و اعتمادسازی به نظام بیشتر خواهد شد

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه ائمه جمعه استان دارای ظرفیت های بسیار خوبی با توجه به وظایفی که دارند برخوردار هستند گفت : بهترین حوزه همکاری دو مجموعه د حوزه پیشگیری از وقوع جرم استان که ائمه جمعه می‌توانند با استفاده از تریبون‌های نماز جمعه و ارتباط با آحاد جامعه و نفوذ کلام در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی اثر گذار باشند.

وی با اشاره به میزان آمارتشکیل پرونده قضایی با موضوعات نزاع و سایر جرایم در دادگستری استان که نشان از وضعیت جامعه است گفت : با آسیب شناسی دقیق از تشکیل پرونده ها در دادگستری و استفاده ازظرفیت ائمه جمعه استان ، افراد صاحب نفوذ و کلام و تببین موضوعات حقوقی و پیشگیری می توان نقش مهمی در کاهش جرایم و تشکیل پرونده ایفا کرد

دستگاه قضا برای اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت به تکلیف خود عمل خواهد کرد

رئیس کل دادگستری زنجان تاکید کرد: دستگاه قضا برای اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت در جامعه به تکلیف خود عمل خواهد کرد.



محبوب افراسیاب، گفت: با اشاره به اینکه اولین شان از شئونات در حکومت اسلامی وجود دستگاه قضایی می‌باشد، افزود : برخورداری از قضات با تقوا ،کارآمد و سالم در قوه قضاییه نویدبخش جامعه‌ای توسعه یافته در ابعاد مختلف می‌باشد.

وی با بیان اینکه مقوله اطاله دادرسی ازمسائل و موضوعات مهم استان است افزود: در دوره مدیریت جدید دادگستری استان به همت قضات تلاش برای کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم مورد توجه و اهتمام است.

افراسیاب افزود: مجموعه دستگاه قضایی استان برای پیگیری مطالبات ومشکلات مردم که از سوی ائمه جمعه پیگیری می شود تا حصول نتیجه مورد اهتمام است .

رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت در جامعه مورد تاکیدحکومت اسلامی است ،خاطر نشان کرد : همه باید برای اجرای عدالت برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه تلاش کنندو دستگاه قضایی نیز در این راستا به تکلیف خود عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان برای اجرای عدالت نیازمند ارشادات و همراهی ائمه جمعه به ویژه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان می باشد، افزود: ارائه خدمات شبانه روزی به مردم و برگزاری میز خدمت در مجموعه دادگستری استان و اجتماعات شبانه مردم رویکرد مسئولان قضایی استان می باشد.



در ابتدای این نشست صمیمی ائمه جمعه به بیان نظرات، پیشنهادات و مطالبات مردم حوزه خود و تلاش دستگاه قضایی برای رفع مشکلات مردم و تسریع در امر دادرسی و موضوعات مهمه شدند.