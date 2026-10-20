صدور نخستین ضمانت الکترونیکی با ارزیابی برخط در دادگستری بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین ضمانت الکترونیکی با ارزیابی الکترونیکی و بدون نیاز به کارشناسی سنتی، در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بروجرد صادر شد که در پی آن، یکی از زندانیان واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی آزاد شد و به کانون خانواده بازگشت.

این اقدام در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین برای تسهیل فرآیندهای قضایی، با تلاش کارکنان دادگستری بروجرد و همکاری واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک این مجموعه محقق شده است.

توسعه خدمات هوشمند و کاهش مراجعات حضوری

صدور این ضمانت‌نامه الکترونیکی در دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بروجرد، گامی در مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی و تسهیل فرآیندهای تأمین کیفری به شمار می‌رود.

اجرای این سامانه و بهره‌گیری از فرآیندهای برخط، با هدف کاهش مراجعات حضوری شهروندان، افزایش دقت و تسریع در ارائه خدمات قضایی انجام شده است؛ اقدامی که به گفته گزارش منتشرشده، با استقبال و رضایتمندی مراجعان همراه بوده است.