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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

فرمانده سپاه رشت: حماسه جان‌فدایان ایران دشمنان را ناامید کرد

فرمانده سپاه رشت: حماسه جان‌فدایان ایران دشمنان را ناامید کرد

رشت- فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به حضور ده‌ها هزار نفری مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» گفت: حماسه جان‌فدایان ایران دشمنان را ناامید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان ایران» در رشت، با اشاره به حضور گسترده مردم در این رویداد اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم بصیر، ولایتمدار و انقلابی در این حماسه عظیم حضور یافتند و صحنه‌هایی از عشق و وفاداری به نظام و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه مفهوم جان‌فدایی پس از شهادت رهبر انقلاب در میان جان‌فدایان نهادینه شده است، افزود: بخش گسترده‌ای از مردم همواره در صحنه و پایبند به آرمان‌های انقلاب هستند و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، تلاش و همت جمعی، این سرمایه عظیم معنوی و انقلابی را تقویت و به نسل‌های آینده منتقل کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر ضرورت ثبت حماسه مردم این شهر در تاریخ، تصریح کرد: حضور پرشور مردم رشت جلوه‌ای از امیدآفرینی، عزت و افتخار بود و این حماسه به‌عنوان برگ زرینی در کارنامه افتخارات مردم این دیار ماندگار خواهد شد.

امینی با اشاره به تأثیر حضور گسترده مردم در این رزمایش تصریح کرد: این حضور، پاسخی قاطع به دشمنان و فتنه‌گران بود و بار دیگر اقتدار، بصیرت و وفاداری مردم رشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی همچنین از حضور حماسی بیش از ۵۲ هزار نفر در رزمایش «جان‌فدایان ایران» در شهر رشت خبر داد و گفت: این مشارکت گسترده، عزم راسخ مردم ایران اسلامی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب را نشان داد و بیانگر پیوند ناگسستنی ملت با ارزش‌ها و آرمان‌های این سرزمین است.

کد مطلب 6984112

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