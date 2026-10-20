به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان ایران» در رشت، با اشاره به حضور گسترده مردم در این رویداد اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم بصیر، ولایتمدار و انقلابی در این حماسه عظیم حضور یافتند و صحنه‌هایی از عشق و وفاداری به نظام و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه مفهوم جان‌فدایی پس از شهادت رهبر انقلاب در میان جان‌فدایان نهادینه شده است، افزود: بخش گسترده‌ای از مردم همواره در صحنه و پایبند به آرمان‌های انقلاب هستند و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، تلاش و همت جمعی، این سرمایه عظیم معنوی و انقلابی را تقویت و به نسل‌های آینده منتقل کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر ضرورت ثبت حماسه مردم این شهر در تاریخ، تصریح کرد: حضور پرشور مردم رشت جلوه‌ای از امیدآفرینی، عزت و افتخار بود و این حماسه به‌عنوان برگ زرینی در کارنامه افتخارات مردم این دیار ماندگار خواهد شد.

امینی با اشاره به تأثیر حضور گسترده مردم در این رزمایش تصریح کرد: این حضور، پاسخی قاطع به دشمنان و فتنه‌گران بود و بار دیگر اقتدار، بصیرت و وفاداری مردم رشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی همچنین از حضور حماسی بیش از ۵۲ هزار نفر در رزمایش «جان‌فدایان ایران» در شهر رشت خبر داد و گفت: این مشارکت گسترده، عزم راسخ مردم ایران اسلامی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب را نشان داد و بیانگر پیوند ناگسستنی ملت با ارزش‌ها و آرمان‌های این سرزمین است.