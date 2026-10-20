به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در چهارمین روز از هفته آمار و برنامه‌ریزی با شعار «سازمان برنامه و بودجه کشور، تحولات نوآورانه»، نشست تخصصی «زیست‌بوم زبان فارسی در عصر هوش مصنوعی» برگزار شد.

در این نشست که امروز (سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ) با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صاحب‌نظران و متخصصان برگزار شد، تفاهم‌نامه چهارجانبه برای طراحی زیست‌بوم ملی زبان فارسی نیز امضا شد.

بر اساس این گزارش، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست از راه‌اندازی خانه‌های شاهنامه در سراسر کشور خبر داد و گفت: در عصر هوش مصنوعی و تحولات شتابان فناوری، باید با تکیه بر میراث فرهنگی و خرد نهفته در شاهنامه فردوسی، برای حفظ و ارتقای جایگاه زبان فارسی تلاش کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی در عصر هوش مصنوعی، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، راه‌اندازی خانه‌های شاهنامه را در سراسر کشور دنبال می‌کند تا ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران بیش از گذشته معرفی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به جایگاه خرد در شاهنامه فردوسی، افزود: شاهنامه با خرد آغاز می‌شود و با خرد پیش می‌رود. فردوسی نیز با تکیه بر زبان و واژگان فارسی توانست نقش مهمی در حفظ و ماندگاری این زبان ایفا کند؛ مسیری که امروز نیز باید در برابر تحولات فناورانه ادامه یابد.

پورمحمدی با بیان اینکه گسترش هوش مصنوعی می‌تواند بر جایگاه زبان‌ها در فضای ارتباطی و فناورانه جهان تأثیر بگذارد، گفت: باید با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، زیست‌بوم زبان فارسی را تقویت کنیم تا این زبان در تحولات جدید نه‌تنها جایگاه خود را حفظ کند، بلکه ارتقا دهد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از توجه به دیگر مفاخر علمی و فرهنگی ایران، از جمله ابن‌سینا و خوارزمی، خبر داد و افزود: باید ظرفیت‌های تمدنی ایران را به‌درستی معرفی کنیم؛ تمدنی که بر خردمندی، خیرخواهی و تلاش برای خدمت به نوع بشر استوار است.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به کاربرد فناوری‌های نوین در برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های جدید در سرشماری نفوس و مسکن و آمایش سرزمین، امکان دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم می‌کند.

لزوم صیانت از زبان فارسی در عصر هوش مصنوعی

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست گفت: تدوین سند جامع زیست‌بوم زبان فارسی و هوش مصنوعی، با اولویت‌بندی طرح‌ها و شناسایی نیازهای کاربران، از اقدامات ضروری برای تقویت این رکن اصلی هویت ایرانی است.

وی زبان فارسی را رکن اصلی هویت ایرانی دانست و گفت: با توجه به جایگاه راهبردی زبان فارسی در هویت ملی، باید بیش از گذشته به نسبت این زبان با هوش مصنوعی توجه کنیم و از فرصت‌های این فناوری برای تقویت آن بهره ببریم.

صالحی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی، افزود: زبان فارسی در چهار حوزه انضباط زبانی، پویش زبانی، ارتباط زبانی و اقتدار زبانی، با چالش‌هایی مواجه است و باید برای صیانت از آن در همه این حوزه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی با تأکید بر نقش زبان فارسی در پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایرانیان، گفت: این زبان علاوه بر ارتباطات فرهنگی در خارج از مرزهای ایران، در داخل کشور نیز نقش مهمی در ارتباط میان اقوام ایرانی و تقویت وحدت سرزمینی داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر ضرورت توجه به ادبیات خلاقه به‌عنوان یکی از جلوه‌های مهم زبان فارسی تأکید کرد و افزود: ادبیات خلاقه، زیبایی، طراوت و پویایی زبان را نشان می‌دهد و باید در طراحی زیست‌بوم زبان فارسی در عصر هوش مصنوعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

صالحی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های مرتبط با زبان فارسی، تصریح کرد: ابتدا باید نیازهای کاربران به‌صورت جامع شناسایی شود و سپس براساس میزان فایده، امکان بهره‌برداری و میزان پیشرفت طرح‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار مشخص و دنبال شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد: بانک اطلاعاتی جامعی از فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه زبان فارسی، شامل کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، تهیه شود تا زمینه برای شناسایی ظرفیت‌های موجود و تسریع اجرای طرح‌های اولویت‌دار فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین سند جامع زیست‌بوم زبان فارسی و هوش مصنوعی را اقدامی راهبردی دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور در این زمینه تأکید کرد.

تقدیر رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سازمان برنامه و بودجه کشور برای توجه به زبان فارسی

در این نشست، غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران، این نخستین بار است که سازمان برنامه و بودجه کشور، یک نشست تخصصی را با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه زبان و ادب فارسی، برای اهمیت حفظ و پاسداشت زبان فارسی تشکیل می‌دهد که شایسته تقدیر است.

امضای تفاهم‌نامه طراحی و استقرار زیست‌بوم ملی زبان فارسی

در این نشست، چهار دستگاه دولتی با هدف تقویت و گسترش زبان فارسی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و فناورانه، بر طراحی و استقرار زیست‌بوم ملی زبان فارسی و هماهنگی در سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی توافق کردند.

سند تفاهم مشترک برای طراحی زیست‌بوم ملی زبان فارسی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، امضا شد.

این سند با تأکید بر جایگاه زبان فارسی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی هویت ملی و فرهنگی ایران، بر ضرورت تقویت و گسترش آن در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و اقتصادی تأکید دارد.

در این تفاهم‌نامه، با توجه به تحولات شتابان فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و فناوری‌های زبانی، بر ضرورت حفظ و تقویت جایگاه زبان فارسی در محیط‌های علمی، فرهنگی و دیجیتال در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید شده است.

هماهنگی در سیاست‌گذاری، تقسیم کار ملی، جلوگیری از موازی‌کاری و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و منابع کشور از دیگر محورهای این سند مشترک است.

هدف از اجرای این تفاهم‌نامه، ایجاد بستری منسجم و پویا برای حفظ، توسعه و گسترش زبان فارسی و ارتقای ظرفیت‌های آن در عرصه‌های مختلف عنوان شده است.

سند تفاهم مشترک برای طراحی زیست‌بوم ملی زبان فارسی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، تدوین شده است.

این سند با تأکید بر جایگاه زبان فارسی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی هویت ملی و فرهنگی ایران، بر ضرورت تقویت و گسترش آن در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و اقتصادی تأکید دارد.

در این تفاهم‌نامه، با توجه به تحولات شتابان فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و فناوری‌های زبانی، بر ضرورت حفظ و تقویت جایگاه زبان فارسی در محیط‌های علمی، فرهنگی و دیجیتال در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید شده است.

هماهنگی در سیاست‌گذاری، تقسیم کار ملی، جلوگیری از موازی‌کاری و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و منابع کشور از دیگر محورهای این سند مشترک است.

هدف از اجرای این تفاهم‌نامه، ایجاد بستری منسجم و پویا برای حفظ، توسعه و گسترش زبان فارسی و ارتقای ظرفیت‌های آن در عرصه‌های مختلف عنوان شده است.

در این نشست، گزارشی با عنوان «توسعه زیست‌بوم زبان فارسی» از سوی «محسن نجفی‌خواه»، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه شد.