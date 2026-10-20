به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر ظهر سه نبه در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر رؤسا و اعضای گروه‌های آموزشی متوسطه نظری استان بوشهر، با اشاره به جایگاه گروه‌های آموزشی در بهبود فرآیندهای تعلیم و تربیت، بر نقش مؤثر این مجموعه‌ها در ارتقای کیفیت آموزش، تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان و افزایش پویایی کلاس‌های درس تأکید کرد.

وی اظهار کرد: گروه‌های آموزشی از ظرفیت‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت هستند که با شناسایی نیازهای آموزشی، ارائه راهکارهای علمی و تبادل تجربه‌های موفق، زمینه رشد و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، استفاده از رویکردهای نوین یاددهی ـ یادگیری و تقویت فعالیت‌های تخصصی گروه‌های آموزشی، از محورهای مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان استان است.

دانش‌فر همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در مناطق و شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان سرگروه‌های آموزشی، دبیران و مسئولان آموزشی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود مستمر کیفیت تدریس و افزایش اثربخشی فعالیت‌های آموزشی در مدارس باشد.

وی با اشاره به اهمیت بررسی مستمر وضعیت آموزشی مناطق مختلف استان، خاطرنشان کرد: تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان در پایه‌های تحصیلی منتهی به امتحانات نهایی و کنکور، نیازمند همراهی و همکاری منسجم گروه‌های آموزشی و دبیران است. در این مسیر، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، انتقال تجربه‌های موفق و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تدریس می‌تواند به ارتقای شاخص‌های آموزشی کمک کند.

این نشست با هدف ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری، توانمندسازی دبیران، بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و توسعه عدالت آموزشی برگزار شد، همچنین فرصتی برای هم‌اندیشی، تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای کاربردی در حوزه آموزش متوسطه نظری فراهم کرد تا اعضای گروه‌های آموزشی بتوانند با هم‌افزایی تخصصی، زمینه اجرای برنامه‌های اثربخش‌تر و پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان را فراهم سازند.