اعزام ۴۰۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه و بازنشستگان اوقاف به کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار هماهنگی نهمین دوره طرح زائران حرم حسینی، امروز ۲۸ مهرماه، با حضور حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام محمدکاظم موسوی متقی، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان، کارشناسان مرتبط، مدیران شرکت شمسا و مدیران کاروان‌ها در محل سازمان اوقاف برگزار شد.

زیارت امام حسین(ع) توفیقی الهی و فرصتی ارزشمند است

حجت‌الاسلام عادل در این نشست با اشاره به نقش واقفان در فراهم‌کردن زمینه زیارت زائران اظهار کرد: برکت این سفر، واقفانی هستند که به واسطه نیت خیر خود، زمینه اعزام کریمانه زائران را فراهم می‌کنند و امیدواریم خداوند کمک کند این زیارت با برنامه‌ریزی مناسب و به بهترین شکل انجام شود.

وی با اشاره به انتخاب افرادی که پیش از این از سفر زیارتی کربلا محروم بوده‌اند، افزود: اگر امروز مسیر زیارت برای ما باز است، مرهون مجاهدت‌های رزمندگان و فرماندهان شهیدمان هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر جایگاه معنوی زیارت سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: اگر خداوند بخواهد خیر خود را شامل حال کسی کند، محبت امام حسین(ع) و توفیق زیارت ایشان را نصیب او می‌کند و همین افتخار برای ما بس است که از محبان اهل‌بیت(ع) باشیم.

عادل با تأکید بر اهمیت خدمت به زائران خاطرنشان کرد: قدر این فرصت را بدانید؛ چراکه شما زمینه زیارت افرادی را فراهم می‌کنید که برای نخستین بار به حرم مطهر امام حسین(ع) مشرف می‌شوند.

اعزام ۴۰۰ نفر در قالب ۸ کاروان به کربلای معلی

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام محمدکاظم موسوی متقی، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه، با تشریح جزئیات نهمین دوره طرح زائران حرم حسینی گفت: این طرح از چهارم تا سیزدهم آبان‌ماه اجرا می‌شود و در مجموع ۴۰۰ نفر شامل ۳۷۶ زائر و ۲۴ نفر از عوامل اجرایی در قالب هشت کاروان ۵۰ نفره به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به تغییرات این دوره نسبت به سال گذشته اظهار کرد: مدت سفر از هفت روز به پنج روز کاهش یافته که با هدف مدیریت هزینه‌ها انجام شده و موجب کاهش حدود ۳۰ درصدی هزینه‌ها و فراهم‌شدن امکان اعزام تعداد بیشتری از زائران شده است.

حجت الاسلام موسوی متقی افزود: استفاده از اتوبوس‌های VIP به‌جای اتوبوس‌های معمولی، اصلاح زمان‌بندی سفر، مدیریت حضور زائران در مرز و تغییر در برنامه‌های داخل عراق از دیگر اقدامات این دوره است تا زائران بتوانند بیشترین بهره را از پنج شبانه‌روز حضور خود در این کشور ببرند.

وی با اشاره به ساختار اجرایی کاروان‌ها گفت: مطابق سال گذشته، برای هر کاروان یک مدیر، یک روحانی یا مداح و یک نماینده و سرگروه از سازمان در نظر گرفته شده است تا امور مربوط به زائران را مدیریت کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه، حمایت ریاست سازمان و معاونت فرهنگی و اجتماعی را از عوامل تسریع در اجرای این طرح دانست و افزود: با حمایت‌های مادی و معنوی صورت‌گرفته، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مقدمات اعزام در کمتر از سه هفته انجام شد.

خادمان بقاع متبرکه و بازنشستگان اوقاف در اولویت اعزام

حجت الاسلام موسوی متقی درباره نحوه انتخاب زائران بیان کرد: زائران این دوره، همچون سال گذشته، از میان خادمان ثابت بقاع متبرکه و امامزادگان، اعم از خواهران و برادران، و همچنین بازنشستگان سازمان اوقاف انتخاب شده‌اند. در این دوره، خادمان به‌صورت خانوادگی اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های زائران رضوی و زائران حرم حسینی برای این دو گروه افزود: امیدواریم هیچ‌یک از خادمان امامزادگان و بازنشستگان سازمان اوقاف از توفیق زیارت کربلا یا مشهد مقدس محروم نمانند.

تأمین بخشی از هزینه‌ها از محل موقوفات با نیت اعزام زائر

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره منابع مالی طرح توضیح داد: منابع مالی این سفر از محل موقوفاتی تأمین می‌شود که با نیت اعزام زائر به ثبت رسیده‌اند. در سامانه جامع، حدود پنج سرفصل مرتبط با این موضوع شناسایی شده و در گام نخست، عواید موقوفات دارای نیت مرتبط برای تأمین هزینه‌ها اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد هزینه‌های طرح از این محل تأمین می‌شود؛ اما اگر صرفاً به همین منابع اکتفا می‌کردیم، امکان اعزام کمتر از ۲۰۰ نفر فراهم بود. ازاین‌رو، با مجوز و حمایت ریاست سازمان، امکان اختصاص بخشی از منابع حفظ عین موقوفات، در چارچوب ضوابط و متناسب با نیات مرتبط، برای اجرای این طرح فراهم شد.

حجت الاسلام موسوی متقی با اشاره به پراکندگی موقوفات مرتبط با این طرح گفت: استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، مازندران و کرمان از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین نیات مرتبط با اعزام زائر را دارند.

وی افزود: در سال‌های گذشته، استان‌هایی که موقوفه‌ای با نیت مرتبط در اختیار نداشتند، در اعزام زائر مشارکت نمی‌کردند؛ اما از سال گذشته این روند تغییر کرده و نمایندگانی از تمامی استان‌های کشور در این برنامه حضور دارند.

حجت الاسلام موسوی متقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی شرکت‌های مجری برای اجرای این طرح گفت: شرکت‌های مختلفی از نظر هزینه و امکانات اجرایی بررسی شدند و پس از ارزیابی‌ها، شرکت شمسا برای اجرای برنامه امسال انتخاب شد؛ چراکه از ظرفیت لجستیکی و پشتیبانی مناسبی در عراق برخوردار است و خدمات مطلوبی در زمینه اسکان و پذیرایی ارائه می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به تغییر زمان اجرای طرح گفت: این برنامه ابتدا قرار بود در پایان آذرماه برگزار شود، اما با توجه به شرایط امنیتی کشور و منطقه، زمان اجرای آن جلوتر افتاد. تمامی جوانب در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم به مدد اهل‌بیت(ع)، زائران این سفر معنوی را با سلامت به پایان برسانند و به شهرهای خود بازگردند.