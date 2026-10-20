به گزارش خبرنگار مهر، قرار است کارزار انتخاباتی «جیانی اینفانتینو» رئیس سوئیسی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) برای انتخاب مجدد به این سمت، این هفته به ژاپن برسد. او قرار است چهارشنبه در نشستی با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار کند.

این سفر پس از آن انجام می‌شود که اینفانتینو هفته گذشته در زوریخ سوئیس، در برابر شورای فیفا که ریاست آن را بر عهده دارد و ۳۷ عضو دارد، بابت اشتباهاتی که هنگام تدوین طرحی برای فروش حقوق تجاری مرتبط با جام جهانی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار مرتکب شده بود عذرخواهی کرد و این طرح در نهایت کنار گذاشته شد.

انتظار می‌رود نشست اینفانتینو با مدیران فوتبال آسیا در یکی از هتل‌های توکیو برگزار شود؛ نشستی که تقریباً بدون حضور رسانه‌ها خواهد بود.

رسانه «اتلتیک» گزارش داده است که شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که پیش‌تر با اینفانتینو و طرح او برای تأسیس شرکتی زیرمجموعه به‌منظور مدیریت امور جام جهانی مخالفت کرده بود اکنون ممکن است به رئیس فیفا نزدیک‌تر شده باشد.

اینفانتینو برای کاهش انتقادها پیشنهاد انجام یک بررسی مستقل و شفاف درباره سازوکار تصمیم‌گیری در فیفا را مطرح کرده است.

بر اساس برآوردهای خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اینفانتینو به کسب حمایت اکثریت ساده از آرای ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا نزدیک شده است. اکثریتی که برای انتخاب مجدد او در انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس آینده لازم است. احتمال می‌رود بخشی از آرای تعیین‌کننده از قاره آسیا به دست آید.

کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از افشای پیشنهاد فروش حقوق جام جهانی، به جمع منتقدان اینفانتینو پیوسته بود. با این حال به نظر می‌رسد اعضای این کنفدراسیون موضع یکسانی ندارند. قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ حمایت خود را از رئیس فیفا اعلام کرده در حالی که اردن با او مخالفت کرده است.

قرار است نشست بعدی شورای فیفا روز ۱۶ دسامبر در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.

آمارهای آسوشیتدپرس نشان می‌دهد ۸۷ فدراسیون از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا، از طریق اظهارنظرهای مستقل یا حمایت از بیانیه‌های منتشرشده از سوی کنفدراسیون‌های قاره‌ای خود، حمایتشان را از اینفانتینو اعلام کرده‌اند. در مقابل بخش عمده مخالفان او در قاره اروپا قرار دارند.

از سال ۱۹۷۴ تاکنون هیچ رئیس مستقر فیفا در انتخابات ریاست این نهاد شکست نخورده است. ۱۸ نوامبر نیز آخرین مهلت ثبت‌نام نامزدهایی است که قصد رقابت با اینفانتینو را دارند.

طبق مقررات فیفا نامزدها باید در پنج سال منتهی به نامزدی خود، دست‌کم دو سال در فوتبال نقشی فعال داشته باشند. برای مثال به‌ عنوان بازیکن یا مسئول در فیفا، کنفدراسیون‌های قاره‌ای یا فدراسیون‌های ملی فعالیت کرده باشند. همچنین هر نامزد باید حمایت رسمی دست‌کم پنج فدراسیون از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا را به دست آورد.