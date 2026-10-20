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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

ضرورت ساماندهی معابر و ارتقای ایمنی تردد در سطح شهر بروجرد

ضرورت ساماندهی معابر و ارتقای ایمنی تردد در سطح شهر بروجرد

بروجرد- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بروجرد بر ضرورت ساماندهی معابر و ارتقای ایمنی تردد در سطح این شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامپور صبح امروز سه شنیه در جلسه شورای ترافیک شهرستان بروجرد با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: نصب و تکمیل دوربین‌های ثبت تخلف، بررسی وضعیت چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌های شهری، اصلاح هندسی معابر و نصب تجهیزات برق اضطراری (UPS) برای چراغ‌های راهنمایی از جمله موضوعات مورد بررسی بود.

وی همچنین بر ضرورت تنظیم زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی، رفع نواقص ترافیکی، بررسی وضعیت روشنایی معابر و تقاطع‌ها و پیگیری مصوبات پیشین این شورا تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به نقش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در بهبود وضعیت ترافیک، خواستار همکاری و پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول برای تسهیل تردد و افزایش ایمنی شهروندان شد.

غلامپور خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در کاهش مشکلات ترافیکی و روان‌سازی تردد شهروندان دارد.

کد مطلب 6984123

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