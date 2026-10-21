فشار بر صنعت هوانوردی جهان در سایه جنگ ایران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت جی‌ای ارواسپیس (GE Aerospace) روز سه‌شنبه با اتکا به تداوم تقاضا برای تعمیر و نگهداری موتورهای هواپیما و قطعات یدکی، پیش‌بینی سود سال ۲۰۲۶ خود را افزایش داد؛ اقدامی که نشان می‌دهد درآمدهای خدماتی این شرکت می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت بر صنعت هوانوردی را خنثی کند.

این شرکت که از تولیدکنندگان اصلی موتورهای هواپیما در جهان به شمار می‌رود، اکنون سود تعدیل‌شده هر سهم خود در سال ۲۰۲۶ را بین ۸ تا ۸.۱۰ دلار پیش‌بینی می‌کند. این رقم در برآورد قبلی شرکت بین ۷.۶۵ تا ۷.۸۵ دلار بود.

بر اساس گزارش رویترز، افزایش بهای سوخت جت در پی اختلال در مسیرهای انتقال نفت ناشی از جنگ در ایران، شرکت‌های هواپیمایی جهان را به سمت کاهش هزینه‌ها و بازنگری در ظرفیت پروازی سوق داده است. شرکت‌های هواپیمایی با هدف جلوگیری از افت قیمت بلیت و حفظ حاشیه سود، در حال بررسی و تعدیل هزینه‌های عملیاتی خود هستند؛ روندی که می‌تواند بر عملکرد بخش‌های مختلف صنعت هوانوردی تأثیر بگذارد.

تداوم جنگ و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان آن، فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، توانایی شرکت‌های هواپیمایی برای حفظ برنامه‌های پروازی و سودآوری با چالش مواجه می‌شود و احتمال کاهش تعداد پروازها و تضعیف تقاضا برای خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما نیز افزایش می‌یابد.

با این حال، جی‌ای ارواسپیس اعلام کرده است که انتظار دارد تأثیر این تحولات بر درآمد و سود بخش خدمات این شرکت در سال جاری محدود باشد. به گفته این شرکت، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های تعمیر و بازبینی موتورهای هواپیما برای سال ۲۰۲۶ از پیش تحت قرارداد قرار گرفته و تقاضا برای قطعات یدکی همچنان از میزان عرضه فراتر است.

در همین زمینه، راهول گای، مدیر مالی جی‌ای ارواسپیس، ماه گذشته اعلام کرده بود که این شرکت تاکنون تغییری در برنامه‌های ناوگان شرکت‌های هواپیمایی مشاهده نکرده است. به گفته وی، تعداد هواپیماهای پارک‌شده نیز همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فعالیت ناوگان و نیاز شرکت‌های هواپیمایی به خدمات فنی و تعمیراتی باشد.

اتکای جی‌ای ارواسپیس به درآمدهای خدماتی

جایگاه جی‌ای ارواسپیس در زنجیره تأمین صنعت هوانوردی، یکی از عوامل مهم در ارزیابی چشم‌انداز درآمدی این شرکت محسوب می‌شود. این شرکت از طریق سی‌اف‌ام اینترنشنال (CFM International)، سرمایه‌گذاری مشترک خود با شرکت فرانسوی سافران (Safran)، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی موتور برای هواپیماهای باریک‌پیکر و از بازیگران مهم بازار موتورهای هواپیماهای پهن‌پیکر است.

اهمیت خدمات پس از فروش و تأمین قطعات در ساختار درآمدی این شرکت نیز قابل‌توجه است؛ به‌طوری‌که قطعات و خدمات بیش از ۷۰ درصد از درآمد موتورهای تجاری جی‌ای ارواسپیس را تشکیل می‌دهند. این سهم بالا، نقش فعالیت‌های تعمیراتی و تأمین قطعات را در حفظ جریان درآمدی شرکت، به‌ویژه در دوره‌های افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی، برجسته می‌کند.

عملکرد مالی اخیر این شرکت نیز از رشد درآمد در بخش موتورهای تجاری و خدمات حکایت دارد. درآمد سه‌ماهه این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰.۳۴ میلیارد دلار رسید.

جی‌ای ارواسپیس همچنین برای سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، سود تعدیل‌شده ۲.۲۵ دلار به ازای هر سهم را گزارش کرد؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۶۶ دلار به ازای هر سهم بود.

مجموع این ارقام نشان می‌دهد که جی‌ای ارواسپیس، دست‌کم در برآورد فعلی خود، همچنان به ظرفیت درآمدزایی بخش موتورهای تجاری، تعمیر و نگهداری و فروش قطعات یدکی اتکا دارد؛ با این حال، تداوم افزایش بهای سوخت و واکنش احتمالی شرکت‌های هواپیمایی در قالب کاهش پروازها، از جمله عواملی است که می‌تواند بر روند تقاضا برای خدمات این شرکت تأثیر بگذارد.