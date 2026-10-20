سعیدی: دشمنان با وجود فشارها نتوانستند ملت ایران را از پای درآورند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد سعیدی ظهر سه‌شنبه در دیدار با محمدرضا محمدی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حراست این وزارتخانه، با تأکید بر اهمیت انجام مسئولیت‌ها در مسیر اهداف انقلاب اسلامی، خدمت به مردم را از وظایف اساسی مسئولان برشمرد.



وی با اشاره به شرایط امروز جامعه اظهار کرد: اکنون فرصت مناسبی برای تحقق اهداف جامعه فراهم شده است و ما در انتظار ظهور حضرت مهدی(عج) هستیم.



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران افزود: به لطف خداوند متعال، دشمنان با وجود شهادت رهبران انقلاب و اعمال محاصره اقتصادی نتوانستند ملت را از پای درآورند و به اهداف خود دست یابند.



سعیدی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، ابراز امیدواری کرد: با عنایت و تأیید الهی و به برکت حضرت فاطمه معصومه(س)، زمینه ارائه خدمات بیشتر به مردم فراهم شود.



دشمنان سه عنصر اساسی جامعه را هدف قرار دادند



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات صدر اسلام، جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و حوادث مرتبط با آن دوران را مورد توجه قرار داد.



وی اظهار کرد: حضرت زهرا(س) علاوه بر برخورداری از مقام ولایت و عصمت، مزرعه فدک را نیز در اختیار داشتند، اما دشمنان نتوانستند جایگاه ایشان و آرمان‌های پیامبر اکرم(ص) را تحمل کنند.



سعیدی افزود: در آن دوران، هم ولایت را از مسیر اصلی خود خارج کردند و هم فدک را از حضرت زهرا(س) گرفتند که این اقدامات ضربه‌های سنگینی به اهداف پیامبر اکرم(ص) وارد کرد.



وی با اشاره به عناصر اثرگذار در ساختار جامعه آن زمان ادامه داد: سه عنصر رهبری، قدرت سیاسی و مردم در آن دوران اهمیت داشتند و دشمنان هر سه عنصر را هدف قرار دادند.



حمایت از جهاد کشاورزی به تأمین امنیت غذایی کمک کرد



در ادامه این دیدار، محمدرضا محمدی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حراست این وزارتخانه، با ابلاغ سلام وزیر و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به آیت‌الله سعیدی، از حمایت‌ها و همراهی‌های صورت‌گرفته با این مجموعه در دوران جنگ قدردانی کرد.



وی اظهار کرد: حمایت‌های انجام‌شده از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ، زمینه ارائه خدمات ارزنده به مردم شریف کشور و تأمین امنیت غذایی را فراهم کرد.



محمدی، استان قم را استانی خاص و حساس دانست و بر اهمیت توجه به شرایط این استان تأکید کرد.



مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان ابراز امیدواری کرد: مجموعه این وزارتخانه بتواند با انجام مطلوب مسئولیت‌های خود، منشأ خدمات مؤثر و ارزشمند برای مردم باشد.