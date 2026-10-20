افتتاح چمن مصنوعی هنرستان بناب با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح از اجرای بیش از ۳۰۰ پروژه ورزشی در استان طی دو سال فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.

وی با اشاره به تنوع این طرح‌ها اظهار کرد: پروژه‌های اجراشده شامل زمین‌های چمن مصنوعی، کلاس‌های درس تربیت‌بدنی، زمین‌های بسکتبال و والیبال و همچنین احداث، تعمیر و تجهیز سالن‌های ورزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس افزود: ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان، زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی و تحقق تربیت همه‌جانبه نسل آینده را فراهم می‌کند.

صادقی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان در آغاز فعالیت دولت چهاردهم حدود ۰.۳۸ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز بود، گفت: این شاخص طی دو سال گذشته به بیش از ۰.۵۰ مترمربع افزایش یافته است و با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، امکان افزایش بیشتر سرانه فضاهای ورزشی نیز فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت توجه هم‌زمان به تحصیل، تهذیب و ورزش، توسعه فضاهای ورزشی مدارس را اقدامی مؤثر برای ارتقای سلامت جسمی، افزایش نشاط و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان دانست.

تأکید بر توسعه مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، مهارت‌آموزی را از نیازهای اساسی نظام آموزشی عنوان کرد و گفت: آینده کشور به نیروهای توانمند و مهارت‌محور نیاز دارد و صرف مدرک‌گرایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت شغلی باشد.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز هنرستان‌ها می‌تواند زمینه استقبال بیشتر دانش‌آموزان و خانواده‌ها از آموزش‌های فنی و مهارتی را فراهم کند و فرصت مناسبی برای پرورش استعدادها و کسب مهارت‌های موردنیاز بازار کار به وجود آورد.

صادقی همچنین از تلاش‌های مسئولان آموزش و پرورش منطقه بناب، مجمع خیرین مدرسه‌ساز، مدیریت هنرستان، فرهنگیان، اولیا و خیرین در فراهم‌سازی زمینه اجرای این طرح قدردانی کرد و همراهی مسئولان شهرستان و پیگیری‌های نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی را در پیشبرد برنامه‌های آموزشی و تربیتی ارزشمند دانست.

تجلیل از خیران و فعالان توسعه فضاهای ورزشی مدارس بناب

در پایان این مراسم، از خیران و افرادی که با مشارکت، حمایت و تلاش‌های خود نقش مؤثری در توسعه امکانات و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس شهرستان بناب ایفا کرده‌اند، تجلیل و قدردانی شد.