به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره صحت خبر فروش موبایل‌های از آب‌گذشته گفت: ما هم این خبر را شنیدیم و چنین موضوعی در حوزه تلفن همراه به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد. گاهی خبری منتشر می‌شود که خود صنف ما هم تعجب می‌کند و این خبر از همان موارد بود.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو فزود: مردم شریف جنوب کشور و اصناف ما در این مسائل نیستند و این اخبار از سوی سایت‌ها و صفحات نامعتبر فضای مجازی که هیچ پشتوانه‌ای ندارند به‌دروغ منتشر می‌شود. به مردم اطمینان می‌دهم چنین گوشی آیفونی وارد بازار ما نشده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به آگهی‌های پلتفرم‌هایی مانند دیوار باقیمت ۳۰ میلیون تا یک میلیارد تومان گفت: تمام این آگهی‌ها وجود خارجی ندارد و به نظر من یا شوخی است یا کلاهبرداری.

حتماً کالای رجیستر شده بخرید

رمضان درباره توقف رجیستری آیفون ۱۸ نیز گفت: این تصمیم سیاستی وزارت صمت است و ما تمکین می‌کنیم، اما اگر نظر ما پرسیده می‌شد کمک می‌کردیم، چون اتحادیه‌ها بازوی دولت هستند و نظرشان هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است.

وی در پایان تأکید کرد: تلفن همراه تنها کالایی است که قابل‌ردیابی است و پرونده‌هایی که به نتیجه نمی‌رسد مربوط به خرید از دست‌فروش و سایت نامعتبر است. حتماً کالای رجیستر شده بخرید، چون کالای بدون رجیستری یعنی قاچاق. هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست و باتوجه‌به گرانی گوشی، فقط از فروشگاه‌های دارای جواز خرید کنید تا درگیر گوشی سرقتی نشوید.

فقط از مراکز دارای مجوز خرید کنید

همچنین سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا درباره آگهی‌های فروش آیفون ازآب‌گذشته با وعده قیمت‌گذاری به‌زودی و تحویل درب منزل گفت: مجرمان سایبری همیشه روی موج‌های خبری و رویدادها سوار می‌شوند و در این موضوع هم با انتشار فیلم‌های هوش مصنوعی موجی انداخته‌اند تا با دریافت بیعانه کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در پلتفرم‌های ثبت آگهی، فرد آگهی‌دهنده مشخص نیست و جواز کسب ندارد و نظارتی بر سالم‌بودن گوشی نیست. ممکن است گوشی آسیب‌دیده، سرقتی یا بدون رجیستری باشد و جایی برای پیگیری نداشته باشید. برای کالای گران و حساس فقط از مراکز دارای مجوز خرید کنید.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند کارت عروسی، دعوت تولد، ابلاغیه و کالابرگ گفت: بارها گفته‌ایم روی لینک کلیک نکنید و هیچ برنامه‌ای را جز از بازار و مایکت نصب نکنید. اگر فایلی حتی در قالب زیپ برای نصب ارسال شد، بدانید گوشی را آلوده می‌کند. علت اصلی هک پیام‌رسان‌ها فعال‌نکردن تأیید دومرحله‌ای است.

وی درباره اقدام پس از آلودگی گفت: نخست گوشی را روی حالت پرواز بگذارید و اینترنت را قطع کنید، سپس برنامه مشکوک را پیدا و حذف کنید تا گوشی به حالت عادی برگردد. اگر اطلاعات بانکی لو رفته است، حساب را سریع مسدود کنید و اگر پول خارج شد با شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا تماس بگیرید.