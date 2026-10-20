به گزارش خبرنگار مهر، همایش طلیعه حضور طلاب جدیدالورود حوزه علمیه خواهران قم پیش از ظهر سه شنبه با حضور ۶۰۰ بانوی طلبه در شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و شرکت‌کنندگان آغاز مسیر تحصیل علوم دینی را در جوار مضجع شریف بانوی کرامت گرامی داشتند.



زهرا سادات مؤمنی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم، در این همایش با تأکید بر ضرورت تربیت بانوان فرهیخته و آشنا با معارف الهی اظهار کرد: فراهم شدن زمینه آموزش و پرورش دینی بانوان در نظام اسلامی، حاصل مجاهدت‌های امامین انقلاب و فداکاری شهداست و پاسداشت این ظرفیت، مسئولیت حوزه‌های علمیه را در تربیت نیروهای آگاه و متعهد برجسته‌تر می‌کند.



وی با اشاره به جایگاه بانوان در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی افزود: تحصیل علوم دینی برای دختران و بانوان، با توجه به نقش اثرگذار آنان در خانواده و جامعه، ضرورتی فرهنگی و رسالتی مهم به شمار می‌رود و بانوان مؤمن و آگاه می‌توانند در گسترش ارزش‌های دینی نقش‌آفرین باشند.



مدیر حوزه علمیه خواهران قم با بیان اینکه آشنایی با معارف اسلامی زمینه خودشناسی و مسئولیت‌پذیری بیشتر را فراهم می‌کند، ادامه داد: بانویی که از شناخت دینی برخوردار باشد، می‌تواند با تربیت نسلی فرهیخته و هدایت نسل جدید، در انتقال ارزش‌های اسلامی و تقویت فرهنگ دینی در جامعه اثرگذار باشد.

بانوان طلبه در ترویج معارف اسلامی نقش‌آفرین هستند

مؤمنی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جایگاه زنان در جامعه اظهار کرد: حضور بانوان عالم و بصیر در حوزه‌های علمیه می‌تواند در تقویت بنیان‌های اعتقادی خانواده و جامعه نقش مهمی ایفا کند و آگاهی از آموزه‌های دینی، زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی و مواجهه آگاهانه با آسیب‌های فرهنگی را فراهم می‌سازد.



وی بانوان طلبه را از ظرفیت‌های مهم برای معرفی معارف اسلامی در عرصه بین‌المللی دانست و افزود: بانوان فرهیخته حوزوی می‌توانند با تبیین مبانی اندیشه اسلامی، در معرفی اسلام اصیل به زنان دیگر کشورها نقش مؤثری داشته باشند و با شناساندن الگوهای شایسته زن مسلمان، زمینه اصلاح برداشت‌های نادرست از جایگاه زن در اسلام را فراهم کنند.



مدیر حوزه علمیه خواهران قم با تأکید بر مسئولیت فرهنگی بانوان حوزوی ادامه داد: تبیین معارف دینی و معرفی الگوهای اسلامی از جمله زمینه‌هایی است که بانوان طلبه می‌توانند در آن فعالیت کنند و با بهره‌گیری از دانش حوزوی، در تقویت شناخت عمومی نسبت به آموزه‌های اسلامی سهم داشته باشند.

بانوان حوزوی در عرصه جهاد تبیین و مقاومت حضور دارند

مؤمنی با اشاره به نقش بانوان حوزوی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: بانوان فرهیخته حوزوی از ظرفیت‌های مهم جهاد تبیین و مقاومت به شمار می‌روند و مسئولیت آنان به آموزش و هدایت دینی محدود نمی‌شود، بلکه حضور آگاهانه در عرصه‌های مختلف اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.



وی با بیان اینکه بانوان حوزوی در دوره‌های مختلف همراهی خود را با جریان انقلاب اسلامی نشان داده‌اند، افزود: حضور سازنده و فعال این بانوان در جامعه، علاوه بر تقویت مشارکت خانواده‌ها، می‌تواند در گسترش فرهنگ مقاومت و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل فرهنگی و دینی مؤثر باشد.



مدیر حوزه علمیه خواهران قم در پایان بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تربیتی بانوان طلبه تأکید کرد و نقش آنان را در انتقال معارف اسلامی، هدایت نسل جدید و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه مورد توجه قرار داد.