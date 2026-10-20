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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

برنامه تازه برای افزایش تولید نفت از میدان‌های مسجدسلیمان

برنامه تازه برای افزایش تولید نفت از میدان‌های مسجدسلیمان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر افزایش تولید نفت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رامین حاتمی در نشست بهره‌دهی چاه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، با اشاره به تفاوت شرایط مخازن این شرکت گفت: برخی میدان‌ها به دلیل قدمت تولید و حجم تخلیه مخزن، شرایط خاصی دارند؛ درمقابل، میدان‌های جوان و بکر از قابلیت توسعه برخوردارند و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها، مستلزم برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی‌های هر میدان است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برای تحقق ۱۰۱ درصدی برنامه تولید در نیمه نخست سال، اقدام‌ها در زمینه نوسازی تأسیسات و خطوط لوله و ارتقای ایمنی آن‌ها را ارزشمند دانست و افزود: تعویض ۳۰ کیلومتر از خط لوله نفت‌سفید، با وجود موانع و دشواری‌های منطقه و همچنین ایمن‌سازی خطوط لوله در مناطق صعب‌العبور ازجمله مسیرهای پرسیاه، شیان و لب‌سفید از اقدام‌های مهم این شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های توسعه‌ای مسجدسلیمان تصریح کرد: لازم است با بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای و تعریف بسته‌های کاری متناسب با شرایط میدان‌ها، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها فراهم شود.

حاتمی تعیین‌تکلیف چاه‌های آماده تولید و برنامه‌ریزی برای بازگشت چاه‌های نیازمند اقدام‌های تکمیلی به چرخه تولید را از اولویت‌های افزایش تولید دانست و بر بررسی امکان نصب پمپ در چاه‌های واجد شرایط تأکید کرد.

وی بازنگری در برآوردهای تولید و برنامه‌های توسعه‌ای میدان‌های لالی، زیلایی و بالارود و بررسی راهکارهای افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی میدان لب‌سفید را خواستار شد.

کد مطلب 6984142
طیبه بیات

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