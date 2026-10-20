به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع ظهر سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام سید مهدی خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از پیشینه غنی فرهنگی و مذهبی، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه وقف، امور خیریه و فعالیت‌های عام المنفعه دارد.

وی افزود: وقف علاوه بر جایگاه والای شرعی و دینی می‌تواند به عنوان یک ظرفیت موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی، محرومیت زدایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم مورد استفاده قرار بگیرد.

استاندار بوشهر با تقدیر از تلاش‌های مجموعه سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای ترویج فرهنگ وقف و صیانت از موقوفات و انجام فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زا تصریح کرد: توسعه آبزی پروری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید، توسعه صادرات و رونق اقتصادی مناطق ساحلی استان بوشهر داشته باشد.

زارع خاطر نشان کرد: در این راستا آمادگی داریم از سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه آبزی‌پروری بویژه پرورش میگو و ماهی در قفس حمایت کنیم.

آبزی‌پروری و گردشگری دریایی به اقتصاد محلی کمک می‌کند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر و با بیان اینکه آبزی‌پروری و گردشگری دریایی به اقتصاد محلی کمک می‌کند اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیت بالایی در حوزه آبزی‌پروری و گردشگری دریایی دارد که در این راستا، سازمان اوقاف سرمایه‌گذاری کرده و حجم فعالیت‌ها را گسترش می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی بیان کرد: مدیریت استان بوشهر در حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه آبزی‌پروری، اقدامات مؤثری انجام داده که امیدوارم تداوم یابد.