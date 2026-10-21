به گزارش خبرنگار مهر، کنگره سالانه کنفدراسیون فوتبال اسیا در حالی به میزبانی توکیو ژاپن آغاز شده است که بحث های زیادی در خصوص تعلیق رقابت‌های جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا به میزبانی عربستان به دلیل شرایط منطقه وجود دارد. نشستی که تصمیم گیری در این خصوص را به اوایل آذرماه موکول کرده است تا به بررسی و تحلیل بیشتر درباره آینده برگزاری این دوره از رقابت ها بپردازد.

ولید الابری، روزنامه نگار و خبرنگار ارشد فوتبال آسیا که در رسانه های عرب زبان نظیر: طووفا عمان، الرویا و برنامه های تلویزیونی مختلف فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این موضوع درباره نحوه انتخاب نامزدهای کسب بهترین بازیکن سال قاره آسیا انتقاداتی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد کرد. او همچنین از کاهش شانس تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات جام ملت های ۲۰۲۷ در مقایسه با ادوار گذشته نیز صحبت کرد که در پی می خوانید:

AFC الگو بگیرد

الابری در خصوص انتخاب فیراس البریکن بازیکن الاهلی عربستان، سالم الدساری بازیکن الهلال عربستان و علیرضا بیرانوند ملی پوش تراکتور تبریز گفت: من به هر ۳نفر تبریک می گویم چون تلاش قابل توجهی داشتند اما ابتدا باید درباره نحوه انتخاب انها صحبت کنم. AFC روش اشتباهی را برای انتخاب نامزدها پیش گرفته است. این درست نیست که بخواهیم بازیکنی را که فقط در داخل قاره آسیا مشغول است بین بهترین ها بگذاریم و جایزه دیگری را به شخصی که خارج از قاره است اختصاص دهیم. ارزشمندی یک جایزه را باید همیشه در نظر گرفت. همین انتخاب روی بازار تجاری و اقتصادی بازیکن و باشگاهش تاثیر مستقیم می گذارد. چرا AFC شبیه به اروپا و آفریقا عمل نمی کند؟! واضح است چنین روند انتخابی نامطلوب است.

بیرانوند شانس بیشتری دارد

او با اشاره به عملکرد مطلوب دو بازیکن عربستانی که رقیب بیرانوند در تصاحب این جایزه هستند تاکید کرد: آنها بازیکنان مهم باشگاه و تیم های ملی ایران و عربستان هستند. اگر بخواهم به طور ویژه درباره بیرانوند صحبت کنم باید بگویم او بهترین دروازه بان حال حاضر قاره آسیاست. من فکر می کنم امسال هم شانس زیادی برای تصاحب توپ طلا داشته باشد چون رقیبان خوب او امسال کمی متفاوت ظاهر شدند و من فکر می کنم با توجه به عملکرد بیرانوند در جام جهانی ۲۰۲۶ شانس زیادی برای این امر داشته باشد.

عربستان می تواند میزبانی کند

خبرنگار ارشد فوتبال آسیا درباره شرایط خاص منطقه و پیرو آن بحث هایی پیرامون تعلیق یک ساله رقابت های جام ملت های ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان تاکید کرد: من فکر می کنم مشکلی پیش نیاید و عربستان در همان زمان مشخص که دی و بهمن ماه است می تواند میزبانی خوبی داشته باشد. تعلیق این رقابت ها می تواند به برنامه تقویمی سال آینده هم فشار وارد کند.

کار ایران در جام ملت ها سخت است

الابری که در مصاحبه هایش در دوره قبلی جام ملت های اسیا که سال ۲۰۲۳ به میزبانی قطر انجام شده بود از شانس بالای تیم ملی ایران برای قهرمانی گفته بود این بار اظهارنظر متفاوتی داشت. او در این خصوص گفت: من فکر می کنم این دوره کار سختی برای تعیین قهرمان باشد. استرالیا، ژاپن و حتی ازبکستان فوق العاده آماده هستند. ایران قبلا قدرت بیشتری داشت. زمان کارلوس کی روش هم این تیم می توانست قهرمان شود. حتی دوره قبلی در نیمه نهایی حذف شد که یک گام به جام نزدیک بود اما به نتیجه لازم نرسید.

نشانه های پیری در لیست قلعه هنویی

الابری با اگاهی از لیست تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: بازیکنان خیلی خوبی در لیست هستند اما حقیقت این است که زمان نمی ایستد و آنها هم سن و سال دار شده اند. پیری در فوتبال مدرن می تواند به ساختار و انسجام یک تیم لطمه بزند. من فکر می کنم تیم ملی ایران ازاین لحاظ دچار مشکل خواهد شد. من بازی های دوستانه ایران را دیدم. پیشرفت تیم های دیگر کاملا مشهود است و ایران به عنوان یک مدعی همیشگی در آسیا کار سختی برای دوره پیش روی جام ملت های آسیا دارد.

خبرنگار فوتبال در جهان عرب خاطرنشان کرد: من فکر می کنم این بار آقای قلعه نویی کار خیلی سخت تری نسبت به دوره قبلی دارد و قهرمانی ایران دشوارتر به نظر می رسد.