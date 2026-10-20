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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

جشنواره ملی زعفران علوی با رویکرد توسعه‌محور در کاشان برگزار می‌شود

جشنواره ملی زعفران علوی با رویکرد توسعه‌محور در کاشان برگزار می‌شود

کاشان - مدیر مرکز پیش‌رشد منطقه مشهد اردهال و دبیر جشنواره ملی زعفران علوی گفت: سومین جشنواره ملی زعفران علوی با رویکرد توسعه‌محور در کاشان برگزار می‌شود.

سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره جشنواره ملی زعفران علوی با هدف تکمیل زنجیره ارزش زعفران و تحقق توسعه پایدار روستایی در منطقه کاشان برگزار می شود.

وی با اشاره به رویکرد توسعه‌محور این جشنواره ابراز کرد: دبیرخانه دائمی جشنواره ملی زعفران علوی هر ساله نشاط اجتماعی و ارتقای آن را در دستور کار خود قرار داده است، اما اولویت و محوریت اصلی برنامه‌های خود را بر نشست‌های تخصصی و اقدامات مؤثر در زمینه توسعه گردشگری روستایی، توسعه کشاورزی پویا، تکمیل زنجیره ارزش زعفران و در نهایت تحقق توسعه پایدار روستایی متمرکز کرده است.

مدیر مرکز پیش‌رشد منطقه مشهد اردهال و دبیر جشنواره ملی زعفران علوی با تأکید بر اینکه جشنواره ملی زعفران علوی صرفاً یک رویداد نمایشی نیست، افزود: این جشنواره بستری برای ایجاد پیوند میان کشاورزان، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و گردشگران فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های تولید زعفران منطقه کاشان بیش از پیش معرفی و زمینه رونق اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی در روستاها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه دائمی جشنواره مصمم است با برنامه‌ریزی هدفمند و برگزاری نشست‌های تخصصی، گام‌های مؤثری در راستای تکمیل زنجیره ارزش زعفران از تولید تا فرآوری و عرضه، توسعه گردشگری روستایی و در نهایت تحقق توسعه پایدار روستایی بردارد.

جعفری افزود: سومین دوره جشنواره ملی زعفران علوی با همت دبیرخانه دائمی این جشنواره آبان ماه سال جاری در منطقه کاشان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6984148

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