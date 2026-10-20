بسیج حقوقدانان؛ بازوی کمکی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رسول بهرامی‌پور در نشست بسیج حقوقدانان استان یزد، وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: مردم مهم‌ترین پشتوانه قدرت نرم نظام اسلامی هستند و تقویت این ظرفیت مردمی، وظیفه‌ای همگانی است.

وی با بیان اینکه بسیج به دنبال تصدی‌گری نیست، افزود: رسالت این مجموعه، تسهیل‌گری و کمک به دستگاه‌های مسئول در عرصه‌هایی همچون سازندگی، سلامت، دفاع از حقوق مردم و مقابله با ظلم است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور، کمک به کارآمدی نظام حقوقی، قضایی و تقنینی را مأموریت اصلی این سازمان دانست و گفت: ساختار جدید بسیج حقوقدانان در استان‌ها و شهرستان‌ها با هدف انسجام‌بخشی به پایگاه‌های مقاومت بسیج طراحی شده است.

بهرامی‌پور با اشاره به افتتاح حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی در استان یزد، ابراز امیدواری کرد اجرای این ساختار در شهرستان‌ها و شکل‌گیری حوزه‌های مقاومت بسیج شهید رئیسی، زمینه خدمت‌رسانی بهتر نیروهای متخصص و انقلابی را فراهم کند.

وی حجم فزاینده پرونده‌ها را از چالش‌های جدی دستگاه قضایی برشمرد و افزود: کاهش ورودی پرونده‌ها به مشارکت دستگاه‌ها، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیاز دارد.

بهرامی‌پور ادامه داد: حقوقدانان بسیجی می‌توانند با تهیه گزارش‌های مستند و مستدل و مطالبه‌گری قانونی، دادستان‌ها را در صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد پشتیبانی کنند.

وی اصلاح ذات‌البین، ترویج فرهنگ سازش و کاهش اختلافات را از دیگر زمینه‌های نقش‌آفرینی بسیج حقوقدانان دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت این مجموعه برای کاهش پرونده‌های قضایی تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور همچنین با اشاره به ضرورت جهاد تبیین در حوزه زندانبانی اسلامی، معرفی اقدامات مربوط به اصلاح و بازپروری مجرمان را از مأموریت‌های مهم پایگاه‌های مقاومت بسیج در دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.

وی پیشگیری از جرایم، تبیین قوانین، کمک به کنترل بازار و ارتقای سلامت حرفه‌ای قضات، وکلا، کارشناسان و سردفتران را از دیگر زمینه‌های فعالیت بسیج حقوقدانان برشمرد و گفت: تقویت روحیه بسیجی و مسئولیت‌پذیری می‌تواند به صیانت از حقوق مردم، تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی کمک کند.